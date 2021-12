Creer o reventar

En Tres Arroyos hubo mejores tiempos para el desarrollo de la medicina alternativa, con la participación de reputados médicos que atendían a una gran cantidad de pobladores que confiaban en sus tratamientos.



Hoy se puede decir que no hay atención ostensible de homeópatas, pero décadas atrás la presencia de estos profesionales generaba una fuerte corriente publicitaria alertando sobre los días y lugares donde iban a atender.

Recuerdo dos médicos reconocidos por aquellos tiempos: Giampaoli y Spadaro.

El primero atendía en un local frente a la plaza principal, sobre calle Betolaza. Cabe acotar que su hijo, Enrique integró la dotación informativa de esta emisora y fue quien ideó uno de los mayores éxitos radiales y que se mantiene hasta el día de hoy: el Boletín Policial.

Spadaro, por su parte, atendía en un departamento ubicado en los altos de Alsina y Pringles, sobre lo que por entonces era el bar de Cofone.

Pero antes que los citados, en Tres Arroyos hubo un médico de prestigio, incluso internacional, que era un decidido propulsor de canales alternativos a la medicina tradicional.

Ianni

Juan Ianni nació en Filadelfia el 19 de diciembre de 1893 y podría decirse que tuvo tres nacionalidades. La de su corriente sanguínea con aportes griego e italiano. La de su nacimiento y la argentina, ya que se naturalizó en nuestro país.

Sus padres fueron Donato Angel Ianni y María Antonia di Croce.

Cursó sus estudios de medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires entre los años 1914 y 1921. Se casó con Dominga Ignacia Aramburu y tuvieron dos hijos.

Fue profesor y trazó mecanismos especiales para el tratamiento de los enfermos, apelando a todas las posibilidades de difusión para la época.

Fue autor de un libro con recomendaciones y fórmulas para mantenerse sano, difundiendo aspectos de una verdadera cultura sanitaria. Incluyó publicaciones en periódicos y revistas, conferencias y películas y hasta representaciones teatrales que incluían sus consejos.

Fue un ferviente impulsor de la macrobiótica y la fitoterapia, con tratamientos naturistas prácticos y su tesis de graduación, en 1921, fue sobre la enfermedad de Basedown en la infancia.

Esta enfermedad se refiere al funcionamiento anormal de la glándula tiroides.

En Tres Arroyos

Por alguna razón el doctor Juan Ianni di Croce, recaló en Tres Arroyos, y desarrolló una actividad digna de destacar, resultando extraño que no se lo recuerde de manera especial. O quizás yo no he detectado alguna mención, como ha sido habitual con otros prestigiosos profesionales médicos de nuestro medio.

Lo cierto es que Ianni fue celador en el Colegio Nacional de Bahía Blanca.

En Buenos Aires fue practicante en los hospitales Rawson, San Roque, de Niños Expósitos y la Asistencia pública.

En San Juan fue practicante en la Comisión Sanitaria.

A poco de recibido instaló en Tres Arroyos su consultorio médico quirúrgico, pero también actuó como médico en el Hospital Pirovano, en la Asistencia pública, fue jefe del laboratorio de análisis, jefe de oftalmología y en el servicio de niños.

Fue fundador de la Liga de profilaxis social y en determinado momento retornó a la universidad para perfeccionarse en obstetricia y ginecología.

A mediados de la década del 30 fue profesor de ciencias y letras en el Colegio Nacional.

Fue un colaborador del diario La Razón, y también de otras publicaciones locales y regionales.

La profesión en el país

Hacia el tiempo consignado, 1934, este profesional mostraba una particular preocupación por “el problema de la distribución de los médicos en el país.”

Decía que las estadísticas demostraban que los médicos no se distribuían de acuerdo a las finalidades para las cuales han sido diplomados.

Afirmaba que el Departamento Nacional de Higiene, debía ser fuente de información sensata para los graduados favoreciendo su distribución científica y evitando que germinen bajas pasiones.

“El mejoramiento de la salud física y moral de los habitantes será la fructífera consecuencia, noble aspiración a que deben tender nuestros esfuerzos.”

Y proponía para lograr el objetivo:

Conocer a ciencia cierta las relaciones que guardan entre sí, para cada localidad, el número de enfermos y la de los médicos radicados.

Contribuir a procurar un reparto uniforme de los facultativos a fin que haya proporción entre la demanda y la oferta.

Afianzar la deontología médica y beneficiar indirectamente a los habitantes en su gran mayoría, que equivale a decir, favorecer a la Nación misma.

Por Omar Eduardo Alonso

