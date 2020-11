“Creo que tendremos una temporada muy movida”, dijo el delegado de Orense

El delegado municipal de Orense, Eduardo Pecker, estimó que “vamos a tener una temporada muy movida”.

En diálogo con LU 24, el funcionario expresó que “principalmente los fines de semana hay una entrada muy importante de turistas, ya sean de Tres Arroyos u otros lugares. Creo que vamos a tener una temporada muy movida”. En este sentido, dijo que “tendremos que ir viendo qué medidas vamos a ir tomando. El Covid-19 no nos va a perdonar, entonces o hacemos las cosas bien o bien”.



“Ayer me informaron de dos positivos que serían los únicos que tendríamos en este momento, con el aislamiento de las personas del caso”, agregó sobre la situación sanitaria.

De cara a la inauguración de la temporada, indicó que se realizan los correspondientes trabajos para dejar el balneario en condiciones.

“Llovió con mucha intensidad”

Por otra parte, Pecker informó que en las últimas horas “llovió con mucha intensidad, los desagües funcionaron todos muy bien, no hay agua anegada en ningún lado”.

En cuanto al balneario, explicó que hubo inconvenientes en “una calle hay agua, que es la que siempre es la más complicada, pero nada grave”. Asimismo, comentó que hay diferentes registros pluviométricos entre los 50 y 70 milímetros. “Algunos hablan de hasta 80 mm, las dos aguas juntas. La precipitación ha sido muy importante para el campo”, señaló.

“El camino al balneario está en muy buenas condiciones, si bien se juntó agua en las orillas, en el término de unas horas eso se va a encausar”, finalizó.

