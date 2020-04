Creó una aplicación para denunciar a quienes incumplen la cuarentena

Alejo Alesahad acaba de desarrollar una “humilde aplicación” con la finalidad de denunciar a la gente que circula innecesariamente por la calle y no respeta la cuarentena. “He visto hasta gente que pasa haciendo ejercicios, sin barbijo, sin nada. Por eso pensé por qué no llevar a cabo esta iniciativa que nadie hizo en Tres Arroyos. No está en Play Store, pero se descarga a través de un solo link. Una vez que se ingresa hay que cumplir algunas reglas, y después un chat donde toda la gente de Tres Arroyos que la descargue va a poder interactuar entre ellos como si fuera un grupo de Whatsapp”, explicó.

Según indicó, “si uno ve a una persona que no está respetando la cuarentena, pero no se anima a llamar al 147, puede describir a la persona que ve y en qué calle está, para que otro miembro del chat, llame por él. También tiene opción de chat privado donde van a poder consultar dudas al administrador”.

La aplicación está disponible para Android y solo se podrá descargar a través del link http://www.appcreator24.com/app997120.

Aclaró que “si les sale un aviso de que la app es insegura, es porque no tiene licencia -no es virus-.

