CRESTA: Acto de Colación de Grado y Entrega de Diplomas (video)

2 agosto, 2023

Se llevó a cabo el Acto de Colación de Grado y Entrega de Diplomas de los graduados, de las carreras dictadas por la Universidad Provincial de Sudoeste (UPSO) y la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), que cursaron sus estudios en CRESTA.

Presidieron el mismo el Intendente Municipal Sr. Carlos Sánchez; la Vicerrectora de UPSO, Lic. María Claudia Dietz; la Vicerrectora de UPE, Prof. Macarena Forneris y la Coordinadora de CRESTA, Lic. Gabriela Hoffmann.

Se contó con la presencia del Jefe de Gabinete Lic. Diego Rodriguez; el presidente del Consejo Asesor de Desarrollo de Educación Superior de Tres Arroyos, Sr. Mariano Hernández; Concejales; Secretarios y Directivos de las diferentes áreas municipales y de instituciones educativas locales.

También estuvieron presentes la Decana de la Facultad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de UPSO, Lic. Alexia Potemsky y el Coordinador en la Secretaría Académica de UPE, Lic. Juan Araujo.

Recibieron sus diplomas 11 nuevos graduados de las siguientes carreras:

Ciclo de Complementación Curricular Licenciatura en Psicopedagogía (UPSO): Paula Marina Capristo y Vanesa Mico.

Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental (UPSO): Ailen Alcober.

Tecnicatura Universitaria en Periodismo y Emprendimientos de la Comunicación (UPSO): Alexis Ernesto Bernaola.

Diplomatura Universitaria en Emergencias Pre hospitalarias (UPSO): Marianela Luján Aberastegui, Claudia Susana Rodriguez y Elis Eladia Yema.

Tecnicatura en Logística (Convenio UPSO-UPE): Sofía Belén Gonzalez, Juan Martin Lucci, Karen Johanna Tedeschi y Gonzalo Thomas.

Luego de la entrega de los diplomas, las autoridades se dirigieron a los egresados y a los presentes.

En primer término lo hizo la directora de CRESTA Gabriela Hoffman, quien habló a los graduados, felicitándolos y destacando “la perseverancia y la fuerza para continuar que hizo que hoy tengan su titulo, que a la vez genera un compromiso de responsabilidad ante la comunidad; eligieron carreras que sin dudas tiene una gran salida laboral”.

Dietz: “”Hoy se festeja la decisión de tomar el camino realizado”

En tanto, la vicerrectora de la UPSO, Claudia Dietz, expresó su agradecimiento a los instructores de la Tecnicatura en logística y celebró “la culminación de los estudios de los graduados, el esfuerzo, las horas de estudio y dejar de lado cosas para cumplir paso a paso el objetivo, hoy es el día que se festeja la decisión de tomar el camino realizado, sabemos que esto no termina acá”.

Agradeció también a los Institutos Superiores con quienes se trabajó de manera coordinada. Hay que celebrar, hay que festejar porque no es fácil seguir estable en el camino de la educación y tenemos que ser ejemplo para que otros se acerquen, motivarlos para que vean que con esfuerzo se puede hacer”.

Forneris: “Poner en valor la iniciativa del municipio que sostiene estas iniciativas en el camino del saber”

La vicerrectora de la UPE, Macarena Forneris, resaltó “la articulación de CRESTA con el sector público y privado, y la importancia que tienen estos centros en la formación y el desafío para poder cambiar cosas cuando los recursos están muy lejos”.

Se logra transformar para tener la formación y concretar esos aportes; quiero poner en valor el compromiso de quienes están del otro lado, la familia, los vecinos y los amigos y el municipio que sostiene esas iniciativas en el camino del saber, aprovecho para felicitarlos a todos”.

Sánchez: “Gracias por decidirse a estudiar en Tres Arroyos para mejorar la calidad de vida”

Finalmente, el intendente Carlos Sánchez agradeció el trabajo que se realiza día a día en CRESTA para tener nuevos graduados en Tres Arroyos, y afirmó que “me tocó tomar hace años la decisión política de poder crear el CRESTA, la que no fue fácil, por el contexto de decidir traer carreras universitarias a Tres Arroyos, para que no tuvieran que irse a estudiar a otro lugar”, historiando los comienzos para poder llegar a concretar esa idea, buscar el lugar y el modo de financiamiento: “hicimos el llamado a la población y la población dijo sí a la tasa que creamos”, fueron cuestiones complejas que se fueron solucionando y hoy tenemos un gran número de graduados”.

Se me pone la piel de gallina cuando nos llaman de las universidades ofreciendo carreras pensando en el montón de graduados que tendremos luego, y también agradezco a ustedes, los nuevos graduados por haber elegido y apoyado la decisión política que tomamos hace un tiempo, con el esfuerzo realizado y la voluntad puesta de manifiesto ya que no es fácil decidirse; eso es lo que tienen ahora, la premisa que ustedes lograron; estoy feliz, agradecido profundamente que ustedes sean tresarroyenses y que han decidido mejorar su calidad de vida y la de toda la comunidad”.

