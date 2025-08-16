CRESTA: Acto de Colación y Entrega de Diplomas para estudiantes de UPSO y UPE
Este jueves, en el Teatro Municipal, se realizó el Acto de Colación de Grado y Entrega de Diplomas a estudiantes que culminaron sus estudios universitarios en CRESTA, gracias a los convenios entre la Municipalidad de Tres Arroyos, la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) y la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE).
Recibieron sus diplomas egresados de Enfermería, Tecnicatura Universitaria en Seguridad Vial, Licenciatura en Política Local y Gestión Pública, Tecnicatura Universitaria en Logística, Licenciatura en Logística, además de las Diplomaturas Universitarias en Emergencias Prehospitalarias y en Gestión del Comercio Exterior.
Estas son las y los egresados que recibieron sus diplomas:
Enfermería (UPSO)
• Dolores Aldana Alzugaray
• Elsa Mariel Ardanz
• Sofía Castarnado
• Richard Adolfo Flores
• Lorena Anahí Gutiérrez
• Jennifer Pamela Kristensen
• Victoria Nazarena López
• Rocco Noel Lucero
• Yanella Soledad Olthoff
• Maité Natalí Otaegui
• Héctor Maximiliano Peralta
• Amancay Mariana Pérez
• Morena Roldán Mascetti
• Dalma Brenda Magalí Sánchez
• Rocío Celeste Toro
• Liz Rebeca Aguilera
• Lucía Abigail Álvarez
• Carla Mabel Barroca
• Daiana Cabrera
• María Clara Chaves
• Carina Jaqueline Dolagaray
• Fanny Fernández
• Evelyn Noemí Maccerolla
• Victoria Aldana Málaga
• Claudia Raquel Moreno
• María Marta Ocampos
• Valentina Tatiana Orellana
• Claudia Alejandra Paola Rodríguez
• Laura Elizabeth Romero
• Milagros María Celia San Román
• Milagros Suárez
Licenciatura en Logística (UPE)
• Artemio David Manelli
• Rocío Sala
• María Nataly Amaya
• Pablo Nicolás Belén Alegre
• Milagros Belén Castillo
• Lucas Federico Cornejo
• Lucas Nicolás De Leo
• Mauricio Gabriel Diana
• Virginia Ferrer
• Belén Anahí Juárez
• María Sol Sosa
• Walter Gerardo Vilte
• Fernando Guillermo Arce
• Oscar Alfredo Fioroni
Tecnicatura Universitaria en Seguridad Vial (UPSO)
• Franco Ezequiel Casablanca
• Verónica Alejandra Valenzuela
Licenciatura en Política Local y Gestión Pública (UPSO)
• Sonia Beatriz Espíndola
• Silvina Eliana Balbuena
• Milagros Elicalde
• Juan Miguel Juri
• María Silvina Maté
• Fabricio Iván Rodríguez
Diplomatura Universitaria en Emergencias Prehospitalarias (UPSO)
• María Claudia Fortunato
Diplomatura Universitaria en Gestión del Comercio Exterior (UPSO)
• Flavia Karina Cabral
El acto fue presidido por el Intendente Dr. Pablo Humberto Garate y la Vicerrectora de la UPSO, Lic. María Claudia Dietz, y contó con la presencia de autoridades universitarias, municipales, docentes, familias y miembros de la comunidad educativa.
Desde CRESTA celebramos con orgullo este importante logro académico y felicitamos a cada graduado por su dedicación y esfuerzo.