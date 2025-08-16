CRESTA: Acto de Colación y Entrega de Diplomas para estudiantes de UPSO y UPE

16 agosto, 2025 0

Este jueves, en el Teatro Municipal, se realizó el Acto de Colación de Grado y Entrega de Diplomas a estudiantes que culminaron sus estudios universitarios en CRESTA, gracias a los convenios entre la Municipalidad de Tres Arroyos, la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) y la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE).

Recibieron sus diplomas egresados de Enfermería, Tecnicatura Universitaria en Seguridad Vial, Licenciatura en Política Local y Gestión Pública, Tecnicatura Universitaria en Logística, Licenciatura en Logística, además de las Diplomaturas Universitarias en Emergencias Prehospitalarias y en Gestión del Comercio Exterior.

Estas son las y los egresados que recibieron sus diplomas:

Enfermería (UPSO)

• Dolores Aldana Alzugaray

• Elsa Mariel Ardanz

• Sofía Castarnado

• Richard Adolfo Flores

• Lorena Anahí Gutiérrez

• Jennifer Pamela Kristensen

• Victoria Nazarena López

• Rocco Noel Lucero

• Yanella Soledad Olthoff

• Maité Natalí Otaegui

• Héctor Maximiliano Peralta

• Amancay Mariana Pérez

• Morena Roldán Mascetti

• Dalma Brenda Magalí Sánchez

• Rocío Celeste Toro

• Liz Rebeca Aguilera

• Lucía Abigail Álvarez

• Carla Mabel Barroca

• Daiana Cabrera

• María Clara Chaves

• Carina Jaqueline Dolagaray

• Fanny Fernández

• Evelyn Noemí Maccerolla

• Victoria Aldana Málaga

• Claudia Raquel Moreno

• María Marta Ocampos

• Valentina Tatiana Orellana

• Claudia Alejandra Paola Rodríguez

• Laura Elizabeth Romero

• Milagros María Celia San Román

• Milagros Suárez

Licenciatura en Logística (UPE)

• Artemio David Manelli

• Rocío Sala

• María Nataly Amaya

• Pablo Nicolás Belén Alegre

• Milagros Belén Castillo

• Lucas Federico Cornejo

• Lucas Nicolás De Leo

• Mauricio Gabriel Diana

• Virginia Ferrer

• Belén Anahí Juárez

• María Sol Sosa

• Walter Gerardo Vilte

• Fernando Guillermo Arce

• Oscar Alfredo Fioroni

Tecnicatura Universitaria en Seguridad Vial (UPSO)

• Franco Ezequiel Casablanca

• Verónica Alejandra Valenzuela

Licenciatura en Política Local y Gestión Pública (UPSO)

• Sonia Beatriz Espíndola

• Silvina Eliana Balbuena

• Milagros Elicalde

• Juan Miguel Juri

• María Silvina Maté

• Fabricio Iván Rodríguez

Diplomatura Universitaria en Emergencias Prehospitalarias (UPSO)

• María Claudia Fortunato

Diplomatura Universitaria en Gestión del Comercio Exterior (UPSO)

• Flavia Karina Cabral

El acto fue presidido por el Intendente Dr. Pablo Humberto Garate y la Vicerrectora de la UPSO, Lic. María Claudia Dietz, y contó con la presencia de autoridades universitarias, municipales, docentes, familias y miembros de la comunidad educativa.

Desde CRESTA celebramos con orgullo este importante logro académico y felicitamos a cada graduado por su dedicación y esfuerzo.

Volver