CRESTA: Colación y Entrega de Diplomas para estudiantes de Claromecó y Orense

24 abril, 2026 0

El jueves por la tarde, se llevaron a cabo los actos de colación de las diplomaturas universitarias en Claromecó y Orense, en una jornada marcada por la emoción y el acompañamiento de familiares y amigos de graduadas y graduados, quienes compartieron este momento tan significativo.

Ambas ceremonias contaron con la participación y las palabras del intendente Pablo Garate, la coordinadora de CRESTA, Valeria Guido, y la rectora de la Universidad Nacional del Delta, Silvina Carolina Farías.

Participaron también el referente académico, Dr. Alberto Dibbern; el delegado de Claromecó, Nicolás Felipe y el delegado municipal de Orense Julián Pérez, junto a autoridades locales.

Se realizó la entrega de diplomas a quienes completaron la Diplomatura en Desarrollo Emprendedor y Empresarial, en Orense, y la Diplomatura en Estrategias de Marketing para Empresas Turísticas, en Claromecó, marcando el cierre de una etapa formativa desarrollada durante el segundo cuatrimestre de 2025, que permitió fortalecer capacidades en cada comunidad.

Asimismo, se destacó la importancia de la llegada de CRESTA -por primera vez a las localidades- y el rol de la educación pública en la generación de oportunidades, promoviendo el desarrollo y el arraigo en esas localidades del distrito.

Volver