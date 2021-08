CRESTA: entregaron diplomas a nuevos graduados universitarios de la UPSO

La Universidad Provincial del Sudoeste y el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos, realizaron este viernes el Acto Virtual de Colación de Grado en el que se entregaron los diplomas a los nuevos graduados universitarios.



Recibieron sus diplomas: Brenda Daniela Mársico (Diplomada Universitaria en Gestión del Comercio Exterior); Luciana Barragán, María Patricia Berrutti, Evangelina de la Cal, Gabriel Linch y Isabel María López (Técnicos Universitarios en Periodismo y Emprendimientos de la Comunicación); Adrián Alexis Menna (Técnico Universitario En Emprendimientos Informáticos); Marina Celeste López, Esteban Santa María, Mayra Virginia Serrano y Jhonny Víctor Tenorio Gangas (Licenciados en Gerenciamiento de Pymes).

Además se anunció una nueva carrera que UPSO dictará en CRESTA en 2022, la Tecnicatura Universitaria en Seguridad Vial.

Del acto participaron el Intendente Carlos Sánchez, autoridades de UPSO, entre ellos, el rector, Dr. Hernán Vigier, la coordinadora de CRESTA Lic. Gabriela Hoffmann, el Diputado Carlos “Cuto” Moreno y la especial presencia del subsecretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Alejo Supply.

Nueva Tecnicatura



El rector de la Universidad Provincial del Sudoeste, Hernán Vigier, inició los discursos, y expresó que “es un placer, un gusto, poder reencontrarnos con la gente, es un momento especial, estábamos con muchas entregas pendientes de certificados; trabajamos codo a codo con el CRESTA y hemos tenido constantes satisfacciones; quiero agradecer a quienes hoy reciben el título, a Carlos Sánchez y a Gabriela Hoffman, que representan el trabajo cotidiano, el compromiso con la educación, que se demuestra constantemente, como la inauguración del nuevo servicio educativo en el Parque Industrial”.

Al anunciar la oferta académica de nuevas carreras, en primera instancia agradeció la presencia del Secretario de Transporte de la Provincia, Alejo Supply y el diputado provincial Carlos Cuto Moreno, “no podemos dejar de lado de anunciar cuáles van a ser las carreras que vamos a implementar el año que viene, y queremos agradecer también a Carlos Cuto Moreno y a Alejo Supply, hoy presentes aquí. Estamos haciendo una asociación estratégica con la Escuela de Enfermería, para una carrera estratégica, en medio de la pandemia que estamos viviendo; esto es una gran noticia”, dijo Vigier quien sostuvo que se dará como es habitual “trabajando de manera articulada, con estos resultados, con esta alegría, de entregar los certificados como estamos haciendo ahora”.

Anunció también la Tecnicatura en Seguridad Vial, “una carrera que considera la importancia en capacitar en el tema de la Seguridad Vial, con el acompañamiento de quien es la máxima autoridad en la Provincia, como Alejo Supply, y es un gran placer también contar con Cuto Moreno; es una carrera que dura dos años y medio pero que tiene una particularidad que es poder certificar el primer año de la misma, con contenidos preparados para que sea una certificación profesional básicamente destinada a funcionarios municipales que hoy están en territorio esta tarea preventiva que tiene como objetivo preservar la vida”.

Profesionalización de funcionarios



Al respecto de la nueva tecnicatura Supply dijo: “Que hoy se pueda profesionalizar todos aquellos funcionarios, tanto sea del orden municipal como también nosotros los de la provincia, me parece que tenemos que acceder a este tipo de conocimientos, me parece que es algo de destacar, que hay que felicitar porque realmente se cobran muchas vidas tanto sea en las rutas, como en el interior de los municipios, y creo que el camino naturalmente es la profesionalización y educación”.

“Es una satisfacción y un honor como tresarroyense que podamos tener y hacer estas cosas en Tres Arroyos”



Estas cosas son emprendimientos que se van pensando y proyectando, ya sea la intención de traer a Tres Arroyos para tratar de cubrir la mayor cantidad de carreras para que nuestros jóvenes no se fueran de la ciudad y estuvieran con nosotros”, dijo el intendente Carlos Sánchez, al momento de usar de la palabra en el acto de colación de grado en el CRESTA.

“Hoy tenemos la suerte de seguir teniendo nuevos profesionales, que se criaron y pudieron estudiar acá, más de 700 salidos de CRESTA, una matrícula que llega a los 1000 alumnos en una población de 70 mil habitantes es importante en el semillero de profesionales”, expresó.

“Quiero agradecer a quienes les vamos a dar su diploma, por haberse quedado en Tres Arroyos y poder cumplir con sus estudios y ahora con sus objetivos de vida; me siento muy orgulloso de ustedes y de cómo va el CRESTA sirviendo a la juventud de nuestro distrito y distritos aledaños; gracias chicos a ustedes, a sus familias, ya que hay que sostenerlos mientras ustedes están estudiando”, sostuvo.

“Ahora tenemos la posibilidad de dos carreras más: Enfermería, que ha permitido sostener la pandemia en el hospital con la gran cantidad de graduados de CRESTA en el día a día, por lo que seguimos sosteniendo que CRESTA tiene que seguir con la UPSO con esta carrera, porque nos ha dado y nos puso a prueba en esta circunstancia”, agregó , al referirse a esta nueva cursada, y dijo que “creo que la bandera fuerte de llevar adelante la pandemia fue por la enfermería, emocionaba ver trabajar a nuestros enfermeros”.

“Por otro lado es fundamental la Tecnicatura en Seguridad Vial, y creo que hacer también a quienes nos digan como tenemos que manejarnos desde la calle, para poder ordenarnos, hará que tengamos una mejor calidad de vida”, agregó.

Es una satisfacción y un honor como tresarroyense que podamos tener y hacer estas cosas en Tres Arroyos”, concluyó.

“La Universidad y la educación son inversiones”



En tanto que el diputado se dirigió a los nuevos egresados: “La familia de ustedes tendrían ganas de estar acá y de abrazarlos porque este momento es único, la pandemia nos da un montón de limitaciones, es muchísimo lo que han hecho, es muchísimo lo que falta”.

También mencionó que con la universidad tiene una enorme deuda y se refirió a un proyecto que presentó cuando era diputado nacional: “Nosotros trabajamos para hacer una universidad agraria con Agustín Rossi, dividía la sede entre Tres Arroyos y la provincia de Santa Fe, y logramos media sancione en la Cámara de Diputados y se cayó en el Senado un 28 de diciembre, los senadores esos, que algunos son gobernadores, verán con su conciencia si duermen. A nosotros nos jorobó la vida y la verdad cuando a uno le pasa esto te quedan dos caminos, o te arrepentís o te amargas o abandonas o seguís”.

“El que dice que la universidad es un gasto no entiende nada, la Universidad y la educación son inversiones, ojalá que Dios me dé salud, los voy ayudar en lo que pueda, y esperemos que algún día logremos desde la provincia, porque no lo vamos a intentar desde la nación, lograr nosotros integrar a Tres Arroyos como una zona de influencia y que no nos vengan con el obstáculo de que Bahía queda a 200 kilómetros y Tandil a 180. Para el que tiene que trabajar y tiene necesidades es como ir a Paris y nosotros tenemos nuestras necesidades”, agregó.

