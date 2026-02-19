CRESTA: finaliza la preinscripción a la Tecnicatura en Producciones Vegetales Intensivas

CRESTA informa que este jueves finaliza el plazo de preinscripción para la Tecnicatura Universitaria en Producciones Vegetales Intensivas, una propuesta académica que integra la oferta educativa 2026 y que surge del convenio entre la Municipalidad de Tres Arroyos y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La tecnicatura brinda la posibilidad de formarse como profesionales capacitados para desempeñarse en actividades vinculadas a la producción y comercialización de hortalizas, frutas, plantas ornamentales, medicinales y aromáticas, entre otras áreas del sector.

Está orientada a quienes deseen especializarse en el manejo de cultivos, el uso eficiente de los recursos y la aplicación de prácticas sustentables. Se dicta de manera virtual y gratuita, tiene una duración de tres años y combina contenidos teóricos con instancias prácticas a través de los espacios de Práctica I y II, que permiten vincular el aprendizaje con la realidad productiva local.

Los egresados estarán capacitados para:

Elaborar y evaluar proyectos de inversión en cultivos hortícolas, frutícolas y ornamentales.

Asistir en la gestión, dirección y gerenciamiento de establecimientos agrícolas.

Aplicar prácticas agronómicas y operar sistemas de producción intensiva.

Participar en procesos de postcosecha y comercialización.

Representar técnicamente a la comunidad en proyectos de producción agrícola.

Desde la institución remarcaron que la preinscripción constituye el primer paso del proceso de ingreso. Las personas interesadas pueden completar el formulario en el siguiente enlace: https://forms.gle/owp2W6DQeGzicjFZA

Para formalizar la inscripción definitiva, posteriormente deberán realizar el trámite correspondiente a través de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata en: https://fca.mdp.edu.ar/infoingresante

Ante cualquier consulta, los interesados pueden acercarse a CRESTA (Maipú 270) o comunicarse por correo electrónico a [email protected].

