CRESTA: Hoy cierran inscripciones para la Diplomatura en Agricultura de Precisión

12 septiembre, 2025 0

Desde el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) comunicaron que este viernes 12/9 finalizarán las inscripciones para la Diplomatura en Agricultura de Precisión, una propuesta académica innovadora diseñada para profesionales y futuros trabajadores del sector agropecuario que buscan integrar tecnología para optimizar la producción y promover la sustentabilidad.

La diplomatura comenzará a dictarse el 15 de septiembre, tendrá modalidad híbrida (clases presenciales y virtuales), se extenderá a lo largo de dos cuatrimestres y es el resultado de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Tres Arroyos, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Programa Puentes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Una formación para el futuro del agro

El objetivo de esta propuesta es capacitar a estudiantes y trabajadores del sector en el uso de herramientas tecnológicas para potenciar el crecimiento del campo con eficiencia y sostenibilidad.

Durante la cursada se abordarán temas esenciales como clima, suelos y monitoreo de recursos edáficos, además del uso de tecnologías avanzadas como pulverización y fertilización de precisión, drones, sensores y análisis de big data. La formación busca brindar herramientas para mejorar el manejo de recursos, aumentar la productividad y reducir costos, favoreciendo un agro más competitivo y sustentable.

ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIONES

Las inscripciones estarán abiertas solo hasta hoy, 12 de septiembre, y las clases comenzarán el 15 de septiembre.

Consultas e informes

Para conocer más detalles sobre el plan de estudios, requisitos e inscripción, las personas interesadas pueden visitar la web oficial de CRESTA (www.cresta.edu.ar) o escribir a [email protected].

