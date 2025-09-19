CRESTA: Indio Rico y Tres Arroyos tienen nueva contadora: Sofía Sassola

Desde el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) informaron que Sofía Sassola, oriunda de Indio Rico y estudiante de la institución, rindió su última materia y se recibió de Contadora Pública.

Cursó la carrera completa en CRESTA, a través del convenio de la Municipalidad de Tres Arroyos con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La historia de Sofía refleja el valor de la educación pública y gratuita, que abre caminos y oportunidades para que más jóvenes de nuestra región puedan formarse, crecer y construir su futuro profesional sin tener que alejarse de su lugar, expresan desde la institución en un comunicado de prensa.

