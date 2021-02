CRESTA inicia las cursadas de manera virtual y se espera cerrar la inscripciones con alrededor de 200 ingresantes

2 febrero, 2021

Llegando a su fin las fechas de inscripciones para las carreras en el Centro Regional de Estudios de nuestra ciudad, y para consultar sobre cómo será el dictado de clases durante el 2021, LU24 se comunicó con la Coordinadora de CRESTA, Lic. Gabriela Hoffmann, y comentó las novedades.

Si bien el ciclo lectivo 2021 pareciera ser una incógnita, Hoffmann manifestó “estamos comenzando con las cursadas de manera virtual, no va a haber nada presencial por ahora, más que alguna que otra práctica, que se pueda dar en alguna carrera con estrictos protocolos, como se hizo a fines del año pasado, pero en principio esta planteado que todos los alumnos puedan empezar de manera virtual”.

En ese sentido, indicó que se irá “prosiguiendo con los protocolos que dispone la provincia y el avance de la vacuna, veremos si en algún momento las universidades disponen la presencialidad”. Y agregó que “algo se va a hacer de forma presencial durante este año con seguridad, creo que están preparándose para poder hacerlo, para poder volver a eso, pero siempre hay que tomar las medidas del caso para no poder poner en riesgo a los docentes y a los alumnos, considerando que muchos docentes universitarios son del grupo de riesgo y que además, la mayoría de los docentes viajan desde las diversas universidades”.

En cuanto a las inscripciones para las distintas carreras que ofrece el CRESTA, indicó “hasta mañana está abierta la inscripción para Ingeniería Industrial, después hasta el 28 de febrero está abierta la inscripción para Tecnicatura de Energías Renovables y Convencionales y también para la carrera de Gestión Pública y Política Local. Con respecto a la carrera de Técnico Universitario en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas va a estar abierta hasta el 12 de febrero”.

Por otra parte, en cuanto al inicio de cursadas expresó “después estarían comenzando las cursadas de la Universidad Provincial del Sudoeste en Energías Renovables y la carrera de Política Local arranca el 22. La carrera de Ingeniería ya arranco la cursada aunque se puedan inscribir hasta mañana, y la carrera de Informática arranca el 8 de febrero”.

“La inscripción viene bien, siempre esperan a último momento para inscribirse, creemos que vamos a cerrar el mes con 200 inscriptos”, sostuvo la Coordinadora de CRESTA y añadió “el año pasado tuvimos una inscripción mayor porque estaba la carrera de Enfermería”, pero indicó que haciendo esa salvedad, el número de inscriptos son similares a años anteriores. También se refirió a que en mayor medida son inscriptos de la ciudad, y también de localidades vecinas, no hay un interés muy grande de localidades que exceden más de 100 km. de Tres Arroyos.

