CRESTA: Nueva Técnica Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

14 abril, 2026 5

El Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) informó que Valentina Castillo rindió su última materia y se recibió de la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, cursada en la institución gracias al convenio firmado con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y la Municipalidad de Tres Arroyos.

“Con orgullo y gran alegría, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa y mucho éxito en su recorrido profesional”, expresaron desde la institución.

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