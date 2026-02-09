CRESTA: nuevo período de inscripción, carrera producciones vegetales intensivas

Desde el Centro Regional de Estudios Superiores (CRESTA), informaron la apertura de un nuevo período de inscripción, del 9 al 19 de febrero, para la Tecnicatura Universitaria en Producciones Vegetales Intensivas, una propuesta académica que forma parte de la oferta educativa 2026 y que surge del convenio entre la Municipalidad de Tres Arroyos y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La tecnicatura ofrece la posibilidad de formarse como profesionales capaces de desempeñarse en actividades vinculadas a la producción y comercialización de hortalizas, frutas, plantas ornamentales, medicinales y aromáticas, así como en otras áreas afines al sector.

La carrera está orientada a quienes deseen especializarse en el manejo de cultivos, el uso eficiente de los recursos y la aplicación de prácticas sustentables. Se dicta de manera virtual, gratuita y tiene una duración de tres años, combinando contenidos teóricos con instancias prácticas a través de los espacios de Práctica I y II, que permiten vincular el aprendizaje con la realidad productiva local.

Los egresados de la tecnicatura estarán capacitados para:

Elaborar y evaluar proyectos de inversión en cultivos hortícolas, frutícolas y ornamentales.

Asistir en la gestión, dirección y gerenciamiento de establecimientos agrícolas.

Aplicar prácticas agronómicas y operar sistemas de producción intensiva.

Participar en procesos de postcosecha y comercialización.

Representar técnicamente a la comunidad en proyectos de producción agrícola.

Esta propuesta académica representa una oportunidad concreta de formación profesional, al tiempo que contribuye al desarrollo económico, productivo y social de Tres Arroyos y la región.

Las inscripciones estarán abiertas del 9 al 19 de febrero y los interesados pueden anotarse a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/owp2W6DQeGzicjFZA

