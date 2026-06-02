CRESTA: nuevo periodo de inscripción para la Tecnicatura en Producciones Vegetales

2 junio, 2026 0

Desde el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA), informaron que esta semana comenzó un nuevo período de inscripción para la Tecnicatura Universitaria en Producciones Vegetales Intensivas, una propuesta académica no arancelada que se dicta gracias al convenio entre la Municipalidad de Tres Arroyos y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Se trata de una carrera de pregrado que otorga el título de Técnico Universitario con modalidad virtual, dura dos años y medio. Además, contempla un Curso Introductorio que se desarrollará en junio y julio, la cursada comenzaría en agosto.

La carrera está orientada a quienes desean formarse en el manejo de cultivos, el uso eficiente de los recursos y la aplicación de prácticas productivas sustentables, incorporando conocimientos técnicos actualizados para responder a las demandas del sector agropecuario.

Dicha propuesta combina contenidos teóricos con espacios de práctica que permiten vincular el aprendizaje con la realidad productiva de la región, brindando herramientas concretas para desempeñarse en distintos ámbitos de la producción vegetal intensiva.

Entre los alcances profesionales de la tecnicatura, los egresados podrán: elaborar y evaluar proyectos de inversión en producciones hortícolas, frutícolas y ornamentales, asistir en la gestión, dirección y gerenciamiento de establecimientos agrícolas, aplicar prácticas agronómicas y operar sistemas de producción intensiva, participar en procesos de postcosecha y comercialización y colaborar técnicamente en proyectos vinculados para el desarrollo productivo local y regional.

Esta propuesta representa una valiosa oportunidad de formación para quienes buscan adquirir herramientas específicas para el sector agropecuario, contribuyendo además al fortalecimiento del desarrollo económico, productivo y social de Tres Arroyos y la región.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 5 de junio, los interesados pueden anotarse y conocer más info sobre la propuesta ingresando en el siguiente link: https://cresta.edu.ar/carrera/tecnicatura-universitaria-en-producciones-vegetales-intensivas/

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