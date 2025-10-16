CRESTA: oferta académica 2026 y comenzaron las preinscripciones

Desde el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos informaron que, gracias al convenio entre la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y la Municipalidad de Tres Arroyos, ya se encuentran abiertas las preinscripciones para la Licenciatura en Administración Agraria, que se dictará de manera virtual en CRESTA a partir del ciclo académico 2026.

Se trata de una propuesta que busca fortalecer la formación universitaria en áreas estratégicas para el desarrollo económico y social de Tres Arroyos y la región, con el objetivo de formar profesionales capaces de responder a los nuevos desafíos de la producción agropecuaria y agroindustrial, brindando una sólida formación en economía, administración agropecuaria y desarrollo rural.

El plan de estudios 2026 ofrece herramientas para desempeñarse en empresas agropecuarias y agroindustriales incluidas pequeñas y medianas empresas, consultoras, instituciones públicas y proyectos vinculados al desarrollo rural y la bioeconomía sustentable.

Si bien la cursada se desarrollará de forma virtual, CRESTA contará con un aula equipada especialmente para que las y los estudiantes puedan conectarse, acceder a recursos tecnológicos y contar con un espacio de acompañamiento académico durante toda su formación.

Esta propuesta refleja el compromiso conjunto de CRESTA y la Municipalidad de Tres Arroyos con la educación pública y gratuita, promoviendo la generación de oportunidades académicas, económicas y de desarrollo local y regional.

Las preinscripciones están abiertas y quienes deseen anotarse pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://forms.gle/wEWhMrSEEHjUX9kJA.

Para más información sobre esta carrera y la oferta académica 2026, ingresar a www.cresta.edu.ar o escribir a [email protected].

