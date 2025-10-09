CRESTA presentó su oferta académica 2026

9 octubre, 2025 0

El Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) anunció su oferta académica para el ciclo 2026, con una amplia variedad de propuestas formativas que amplían las oportunidades de estudio y desarrollo en Tres Arroyos y la región.

En articulación con distintas universidades públicas nacionales, la institución ofrece opciones de formación orientadas a impulsar el crecimiento local y regional en áreas estratégicas como tecnología, agro, salud, administración y marketing.

Las carreras disponibles para el próximo ciclo académico son:

Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de la Programación (UPSO)

Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Logísticos (UPSO)

Diplomatura Universitaria en Operaciones Logísticas (título intermedio de la Tecnicatura en Emprendimientos Logísticos – UPSO)

Tecnicatura Universitaria en Producciones Vegetales Intensivas (UNMdP)

Licenciatura en Administración Agraria (UNAJ)

Tecnicatura en Marketing (UNTREF)

Ciclo de Licenciatura en Enfermería (UNS)

Diplomatura en Construcción de Estructuras Livianas de Acero (UNSAM)

Curso de Perito Clasificador de Granos (arancelado)

Programa UBA XXI

Estas propuestas reflejan el compromiso de CRESTA con la educación pública y con la formación de profesionales capaces de aportar soluciones innovadoras a los desafíos de nuestro entorno.

Para más información sobre cada propuesta, se puede ingresar al sitio www.cresta.edu.ar, comunicarse al (02983) 380689 / 430131, o acercarse personalmente a la sede ubicada en Maipú 270, Tres Arroyos.

Volver