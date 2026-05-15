CRESTA: Primer encuentro del Proyecto Coordenadas

15 mayo, 2026 0

Este jueves se llevó a cabo en instalaciones de CRESTA el primer encuentro por Proyecto Coordenadas, con participación del Director de Estrategia Productiva Emiliano Sofía, el Director de Industria y Comercio Mauro Daddario, y el Coordinador del Parque Industrial Juan Moizzi.

En este encuentro, los alumnos de instituciones secundarias van adquiriendo conceptos y experiencias del ámbito laboral, y cómo acceder a sus primeras entrevistas laborales.

Además, Sofía junto a Agustina Rodríguez del ISFD 167, presentaron la propuesta COPRET, donde los alumnos pueden tener sus primeras experiencias laborales mediante pasantías y prácticas profesionalizantes.

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