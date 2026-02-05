CRESTA se consolida como polo educativo: más de 50 propuestas académicas para este año

5 febrero, 2026 184

En una conversación con LU24, la coordinadora de CRESTA, Valeria Guido, brindó un panorama detallado sobre el ciclo lectivo actual, destacando una oferta que ya supera las 50 opciones académicas. Con un enfoque estratégico basado en las necesidades del sector privado y las características productivas del distrito, el centro busca que los jóvenes y adultos de la región puedan profesionalizarse sin abandonar su ciudad.

Formación con perfil productivo

Entre las novedades de este año, se destaca la apuesta por la logística y la tecnología. “Sumamos la Diplomatura y la Tecnicatura en Operaciones Logísticas, que son títulos intermedios de lo que esperamos sea luego la licenciatura”, explicó Guido. Esta formación es considerada clave para el desarrollo comercial regional. Además, se renovó la Tecnicatura en Tecnologías en Programación junto a la UPSO.

El sector agropecuario, pilar de Tres Arroyos, también tiene un lugar central con propuestas como:

Administración Agraria (Licenciatura).

Producciones Vegetales Intensivas (Tecnicatura).

Manejo de Maquinaria Agrícola (Diplomatura con la Universidad de Lomas de Zamora).

Alianzas y beneficios para estudiantes

Uno de los anuncios más relevantes fue la firma de convenios con universidades nacionales para acercar posgrados, maestrías y ciclos de complementación. Quienes elijan estas ofertas a distancia a través del CRESTA podrán acceder a descuentos de entre el 15% y el 20% en sus aranceles.

Espacio para profesionales locales

La directora también se refirió a la dimensión laboral del centro, señalando que se realizan concursos docentes de forma periódica. Actualmente, los procesos de evaluación están orientados a cubrir vacantes en áreas de Programación, Logística, Diseño Textil y Comercio Internacional, convocando a profesionales de la región para sumarse al cuerpo académico.

“Buscamos que las ofertas se multipliquen acá, donde cotidianamente vivimos, para que los jóvenes puedan transformar su futuro laboral y personal”, concluyó la directora.

Para conocer el listado completo de carreras y requisitos de inscripción, los interesados pueden ingresar a la web oficial del centro www.cresta.edu.ar o consultar sus redes sociales @crestaoficial.

Volver