CRESTA: (videos) se hizo la entrega de diplomas a los nueve egresados de la carrera de Contador Público

16 julio, 2021 Leido: 180

Esta mañana, en la sede de CRESTA, se llevó a cabo el acto de Colación de Grado de la carrera de Contador Público. Con la familia de los graduados acompañando virtualmente, y por otra parte, sólo las autoridades y alumnos egresados presentes en el lugar, se desarrolló con mucha emoción la entrega de diplomas. Participaron del mismo, la coordinadora del Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos, Gabriela Hoffmann, el intendente Carlos Sánchez y el decano de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Económicas, Eduardo De Giusti.

Luego de que se concrete la entrega de diplomas a los nueve egresados, la Coordinadora de C.R.E.S.T.A. felicitó a los alumnos que tanto tiempo han esperado llegar a este momento, y resaltó la perseverancia con la que se mantuvieron durante toda la carrera, principalmente en la última etapa que los encontró afrontar la virtualidad.

Por su parte, el decano de la facultad de Ciencias Económicas, Eduardo De Giusti, sostuvo en su discurso que “los procesos educativos son largos, construir educación es como construir un puente, pero aunque es una obra que nunca se inaugura, es el único puente que lleva a que la sociedad se pueda desarrollar, por eso agradezco al Intendente y al Municipio por el esfuerzo que hacen apostando a la educación, es un esfuerzo que todos debemos reconocer”.

Asimismo, De Giusti, dirigiéndose a los egresados manifestó que “la facultad es algo más que un conjunto de conocimientos y técnicas, en un mundo cambiante van a tener que seguir estudiando, pero ojalá que el paso de ustedes por la universidad les haya desarrollado valores, la capacidad del trabajo en equipo, no hay acciones que no sean colectivas que tengan impacto, la capacidad de pensar y de intentar solucionar los problemas y construir” y aseguró que “ustedes tienen que reconstruir la Argentina”. Para finalizar, expresó “debemos seguir defendiendo la educación pública, como bien público, como derecho universal y humano, y la educación pública como un deber del Estado”.

El Intendente Carlos Sánchez, indicó en primer lugar que “estos actos a uno lo reconfortan y recarga pilas para seguir trabajando y esforzándose, les agradezco muchísimo, a la Universidad de La Plata, y a la Facultad de Ciencias Económicas, al decano que ya es un amigo, a Gabriela por su trabajo incansable, dia a dia, en años, como todos saben, muy difíciles, hay que llevar estos estudios universitarios adelante, con muchísimo sacrificio”.

En ese sentido, y haciendo un repaso por la historia del Centro de Estudios Universitarios, sostuvo que “lo que soñábamos hace unos cuantos años, cuando se nos cruzó y sentimos como una imposición a nuestra responsabilidad que Tres Arroyos tenía que tener estudios universitarios” y agregó que “no podía ser que el distrito no creciera, en muchos aspectos, puede ser en cantidad de habitantes, pero principalmente que no tuvieran la posibilidad nuestros hijos de llegar a estudios universitarios, lo tenían solo aquellos que tenían la posibilidad económica y se quedaban en las ciudades en las que se iban a estudiar” comentando además, la satisfacción de que ya sean más de 600 los egresados en el CRESTA.

El intendente agradeció también a “los miles de vecinos que pusieron su cuotita para que esto pudiera subsistir, a algunos le costara poco, y a otros le ha costado mucho, pero la han pagado para que Tres Arroyos tenga la posibilidad de tener graduados de una cantidad de carreras interesantes, que han llevado a la ciudad a otro nivel”.

Para finalizar, Sánchez resaltó la importancia del acompañamiento de las familias, y expresó “quiero agradecer a los familiares de los alumnos, que los han respaldado el proceso, solos no es fácil hacerlo, deben haber tenido que aguantar esas horas estudiando, los problemas con sus idas y venidas, a esas familias les quiero agradecer que hayan apoyado para que puedan lograr este título que les abrirá un camino a ustedes, a sus familias y a Tres Arroyos”.

Volver