CRESTA-UPSO: abrió la inscripción para cargos docentes invitados del primer cuatrimestre de 2026

25 septiembre, 2025

Desde el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA), comunicaron que desde el 23 al 30 de septiembre se encuentra abierto el período de inscripción para cubrir cargos de docentes invitados correspondientes al primer cuatrimestre 2026 en carreras que se dictan en CRESTA a través de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO).

Cátedras y cargos disponibles

Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Logísticos

Inscripción: del 24 al 29 de septiembre de 2025

• (1) Profesor/a invitado/a – Taller de Alfabetización Informática para la Logística – 64 hs – Presencial

• (1) Profesor/a invitado/a – Seguridad e Higiene – 64 hs – Presencial

• (1) Profesor/a invitado/a – Introducción a la Logística – 64 hs – Presencial

Tecnicatura Universitaria en Gestión del Comercio Exterior y Régimen Aduanero

Inscripción: del 24 al 29 de septiembre de 2025

• (1) Profesor/a invitado/a – Valoración Aduanera I – 64 hs – Presencial

• (1) Auxiliar invitado/a – Formulación y Evaluación de Proyectos – 32 hs – Presencial

Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de Programación

Inscripción: del 24 al 29 de septiembre de 2025

• (1) Profesor/a invitado/a – Sistemas Operativos – 64 hs – Presencial

• (2) Auxiliar invitado/a – Sistemas Operativos – 32 hs – Presencial

• (1) Profesor/a invitado/a – Taller de Sistemas Operativos T – 64 hs – Presencial

• (2) Auxiliar invitado/a – Taller de Sistemas Operativos T – 32 hs – Presencial

• (1) Auxiliar invitado/a – Matemática T – 64 hs – Presencial

• (1) Profesor/a invitado/a – Programación C#/.NET – 64 hs – Presencial

• (2) Auxiliar invitado/a – Programación C#/.NET – 32 hs – Presencial

• (2) Auxiliar invitado/a – Fundamentos del Diseño Web – 32 hs – Presencial

Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Calzado

Inscripción: del 23 al 30 de septiembre de 2025

• (1) Profesor/a invitado/a – Taller de Producción de Indumentaria II – 48 hs – Presencial

• (1) Auxiliar invitado/a – Taller de Diseño de Indumentaria II – 64 hs – Presencial

• (1) Auxiliar invitado/a – Taller de Moldería II – 64 hs – Presencial

• (1) Auxiliar invitado/a – Técnicas de Producción de Indumentaria II – 64 hs – Presencial

Requisito importante

Ser residente de Tres Arroyos, o certificar domicilio con una distancia de hasta 25 km.

¿Cómo postularse?

La inscripción se realiza únicamente de manera online a través del sitio oficial de la UPSO: www.upso.edu.ar → Docentes → Inscripción Docentes Invitados

Se deberán presentar en formato PDF los siguientes documentos, junto con la Declaración Jurada de postulación (según Res. CSU 181/19, 59/20 y 115/20):

• Declaración Jurada completa y firmada

• Documentación respaldatoria (certificados, cursos, antecedentes, etc.)

• Curriculum Vitae

• DNI (ambas caras)

• Títulos (ambas caras) o constancia de título en trámite/analítico según corresponda

Consultas:

• Facultad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa: [email protected]

• Facultad de Desarrollo Local y Regional: [email protected]

Para conocer más en profundidad los requisitos y la información detallada de cada materia, ingresar a la web de CRESTA (www.cresta.edu.ar)

