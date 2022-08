CRESTA – UPSO: Llamado a concurso docente para enfermería

30 agosto, 2022 Leido: 4

El Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos, CRESTA, informa que se realiza el primer llamado a inscripción para cubrir cargos docentes de profesor invitado y auxiliar invitado para el dictado de las materias que se detallan a continuación, durante el primer Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2023, para la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO).

Enfermería: un (1) cargo de profesor invitado para la materia: C.uidado de enfermería del adulto y del adulto mayor I, un (1) cargo de auxiliar invitado para la materia: cuidado de enfermería del adulto y del adulto mayor I, un (1) cargo de profesor invitado para la materia: psicología, un (1) cargo de auxiliar invitado para la materia: psicología, un (1) cargo de profesor invitado para la materia: farmacología, un (1) cargo de auxiliar invitado para la materia: farmacología y un (1) cargo de auxiliar invitado para la materia: microbiología y parasitología.

Requisitos que deben cumplir los postulantes a:

Profesor invitado: poseer título universitario de grado, y acreditar una antigüedad no inferior a cinco (5) años como egresado universitario, o acreditar una antigüedad no inferior a tres (3) años como docente universitario. Tendrán prioridad los aspirantes que se hayan desempeñado como jefe de trabajos prácticos/asistente o hayan revestido como profesores en una institución universitaria o en una institución de educación superior no universitaria, o acreditar una antigüedad no inferior a tres (3) años como docente en instituciones educativas no universitarias.

Auxiliar invitado: poseer título universitario o certificado de título en trámite, ser residente de la localidad correspondiente a la sede objeto del llamado o certificar domicilio con una distancia de hasta veinticinco (25) km. de la localidad objeto del llamado.

Período de inscripción: del 29 de agosto al 5 de septiembre de 2022. Más información en http://www.cresta.edu.ar/destacados/llamado-a-concurso-docente-para-enfermeria-upso/

Volver