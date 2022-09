CRESTA – UPSO: Llamado a concurso docente para la Tecnicatura Universitaria en seguridad vial

El Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) informa que se realiza el primer llamado a inscripción para cubrir el Cargo Docente de profesor invitado para el dictado de la materia que se detalla a continuación, durante el 1º Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2023, para la Universidad Provincial del Sudeste (UPSO).

Un cargo de profesor invitado para la materia: Primeros auxilios

Requisitos: Poseer título universitario de grado, y acreditar una antigüedad no inferior a cinco (5) años como egresado universitario, o acreditar una antigüedad no inferior a tres (3) años como docente universitario. Tendrán prioridad los aspirantes que se hayan desempeñado como Jefe de Trabajos Prácticos/Asistente o hayan revestido como Profesores en una institución universitaria o en una institución de educación superior no universitaria, o acreditar una antigüedad no inferior a tres (3) años como docente en instituciones educativas no universitarias.

Período de inscripción: del 5 al 12 de Septiembre de 2022.

Inscripción: Se deberá inscribir vía web al cargo al que se postula, a través de la página de la UPSO www.upso.edu.ar (Docentes > Inscripción Docentes Invitados).

Se deberá adjuntar en formato PDF la documentación detallada, junto con la Declaración Jurada sobre su postulación: DDJJ completa y firmada, DNI ambas caras, Título universitario, certificado título en trámite o analítico según corresponda. Archivo con documentación que respalde los requisitos (certificados, cursos, antecedentes, etc.). Curriculum Vitae.

Más información en http://www.cresta.edu.ar/destacados/concurso-docente-tec-univ-en-seguridad-vial/

