CRESTA-UPSO: nuevo llamado para cubrir cargos docentes en el 2° cuatrimestre 2026

8 mayo, 2026 0

Desde el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA), comunicaron que desde el 6 hasta el 17 de mayo de 2026 se encuentra abierto el período de inscripción para cubrir cargos de Docentes Invitados correspondientes al segundo cuatrimestre 2026 en carreras que se dictan en CRESTA a través de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO).

Las convocatorias pertenecen a la Facultad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa e incluyen cargos para las carreras de Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Logísticos, Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de Programación y Tecnicatura Universitaria en Gestión del Comercio Exterior y Régimen Aduanero.

Cargos disponibles

Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Logísticos

Un (1) cargo de Profesor/a Invitado/a

Materia: Distribución y Almacenamiento

Carga horaria: 64 hs.

Modalidad presencial

Entre los requisitos, se solicita poseer título universitario de grado y acreditar antecedentes docentes o antigüedad profesional según lo establecido en la convocatoria. Además, las y los aspirantes deberán contar con domicilio en Tres Arroyos, Bahía Blanca o localidades cercanas con conexión de transporte disponible.

Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de Programación

Un (1) cargo de Auxiliar Invitado/a

Materia: Programación Orientada a Objetos T

Carga horaria: 64 hs.

Modalidad virtual sincrónica

Para este cargo se requiere poseer título universitario o constancia de título en trámite. Las y los postulantes deberán tener domicilio en alguna localidad de la provincia de Buenos Aires.

Tecnicatura Universitaria en Gestión del Comercio Exterior y Régimen Aduanero

Un (1) cargo de Profesor/a Invitado/a

Materia: Valoración Aduanera II

Carga horaria: 64 hs.

Modalidad presencial

Al igual que en la convocatoria de Emprendimientos Logísticos, se solicita título universitario de grado y antecedentes docentes o profesionales acordes a lo establecido por la UPSO.

La inscripción se realiza exclusivamente de manera online a través del sitio oficial de la UPSO: www.upso.edu.ar → Docentes → Inscripción Docentes Invitados.

Las y los postulantes deberán presentar en formato PDF:

Declaración Jurada completa y firmada

Documentación respaldatoria

Curriculum Vitae

DNI (ambas caras)

Títulos o constancia de título en trámite, según corresponda

Para consultas se encuentra disponible el correo electrónico de la Facultad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa: [email protected]

Para conocer más en profundidad los requisitos y la información detallada de cada materia, ingresar a la web de CRESTA (www.cresta.edu.ar)

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