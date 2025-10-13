CRESTA-UPSO: segundo llamado para cubrir cargos docentes invitados del primer cuatrimestre de 2026

Desde el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA), comunicaron que desde el 9 al 19 de octubre se encuentra abierto el período de inscripción para cubrir cargos de docentes invitados correspondientes al primer cuatrimestre 2026 en carreras que se dictan en CRESTA a través de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO).

Cátedras y cargos disponibles

Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Logísticos

• (1) Profesor/a invitado/a – Taller de Alfabetización Informática para la Logística – 64 hs – Presencial

• (1) Profesor/a invitado/a – Seguridad e Higiene – 64 hs – Presencial

Tecnicatura Universitaria en Gestión del Comercio Exterior y Régimen Aduanero

• (1) Profesor/a invitado/a – Valoración Aduanera I – 64 hs – Presencial

Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de Programación

• (1) Profesor/a invitado/a – Sistemas Operativos – 64 hs – Virtual sincrónica

• (2) Auxiliar invitado/a – Sistemas Operativos – 32 hs – Virtual sincrónica

• (1) Profesor/a invitado/a – Taller de Sistemas Operativos T – 64 hs – Virtual sincrónica

• (2) Auxiliar invitado/a – Taller de Sistemas Operativos T – 32 hs – Virtual sincrónica

• (1) Profesor/a invitado/a – Programación C#/.NET – 64 hs – Virtual sincrónica

• (2) Auxiliar invitado/a – Programación C#/.NET – 32 hs – Virtual sincrónica

• (2) Auxiliar invitado/a – Fundamentos del Diseño Web – 32 hs – Virtual sincrónica

Modalidad y requisitos de residencia

Clases presenciales:

Los/as aspirantes deberán contar con domicilio en Tres Arroyos o Bahía Blanca, de acuerdo con la conexión de transporte disponible.

Clases virtuales sincrónicas:

Los/as aspirantes deberán residir en alguna localidad de la provincia de Buenos Aires.

Requisitos generales

• Poseer título universitario o constancia de título en trámite.

• En el caso de cargos de Profesor/a invitado/a, se requiere acreditar antigüedad mínima como egresado/a o docente universitario/a (según especifica el llamado).

Cómo postularse

La inscripción se realiza únicamente de manera online a través del sitio oficial de la UPSO: www.upso.edu.ar → Docentes → Inscripción Docentes Invitados

Deberán presentarse en formato PDF los siguientes documentos, junto con la Declaración Jurada de postulación (según Res. CSU 181/19, 59/20 y 115/20):

• Declaración Jurada completa y firmada

• Documentación respaldatoria (certificados, cursos, antecedentes, etc.)

• Curriculum Vitae

• DNI (ambas caras)

• Títulos (ambas caras) o constancia de título en trámite/analítico según corresponda

Consultas

• Facultad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa: [email protected]

Para conocer más en profundidad los requisitos y la información detallada de cada materia, ingresar a la web de CRESTA (www.cresta.edu.ar)

