CRESTA-UTN: propuesta clave para el área comercial y de atención al cliente
CRESTA, en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), comunicó continúan las inscripciones para el curso de Asistente en Gestión Comercial, destinado a personas mayores de 18 años que se desempeñen en el rubro o estén en búsqueda de su primera salida laboral.
La capacitación, con modalidad semipresencial, tiene el objetivo de brindar herramientas esenciales en atención al cliente, técnicas de venta, marketing y fidelización de clientes. El programa incluye cuatro clases presenciales y una clase virtual, además de una evaluación final y entrega de certificados.
Fechas y horarios:
• 4 clases presenciales en CRESTA: de 4 horas cada una:
• Jueves 25/9 de 13 a 17 hs
• Viernes 26/9 de 8 a 12
• Jueves 2/10 de 13 a 17
• Viernes 3/10 de 8 a 12
• 1 clase virtual: de 2 horas, para cursar desde cualquier lugar
• Martes 30/9, de 13 a 15 hs
Con un arancel de $100.000, esta propuesta forma parte del compromiso de CRESTA y UTN con el fortalecimiento de las competencias laborales y el desarrollo profesional de la comunidad.
Formulario de inscripción: https://forms.gle/MtoKcWRTiWUEKWPs9
Más información sobre el curso, el programa y los contenidos: https://cresta.edu.ar/capacitacion-laboral-en-gestion-comercial-una-nueva-propuesta-de-cresta-y-utn/
Consultas al mail [email protected] o al teléfono 430121.