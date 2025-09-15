CRESTA-UTN: propuesta clave para el área comercial y de atención al cliente

15 septiembre, 2025

CRESTA, en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), comunicó continúan las inscripciones para el curso de Asistente en Gestión Comercial, destinado a personas mayores de 18 años que se desempeñen en el rubro o estén en búsqueda de su primera salida laboral.

La capacitación, con modalidad semipresencial, tiene el objetivo de brindar herramientas esenciales en atención al cliente, técnicas de venta, marketing y fidelización de clientes. El programa incluye cuatro clases presenciales y una clase virtual, además de una evaluación final y entrega de certificados.

Fechas y horarios:

• 4 clases presenciales en CRESTA: de 4 horas cada una:

• Jueves 25/9 de 13 a 17 hs

• Viernes 26/9 de 8 a 12

• Jueves 2/10 de 13 a 17

• Viernes 3/10 de 8 a 12

• 1 clase virtual: de 2 horas, para cursar desde cualquier lugar

• Martes 30/9, de 13 a 15 hs

Con un arancel de $100.000, esta propuesta forma parte del compromiso de CRESTA y UTN con el fortalecimiento de las competencias laborales y el desarrollo profesional de la comunidad.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/MtoKcWRTiWUEKWPs9

Más información sobre el curso, el programa y los contenidos: https://cresta.edu.ar/capacitacion-laboral-en-gestion-comercial-una-nueva-propuesta-de-cresta-y-utn/

Consultas al mail [email protected] o al teléfono 430121.

