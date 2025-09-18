CRESTA y UPSO anunciaron las carreras que llegarán en 2026

El Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos y la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) anunciaron oficialmente a través de una conferencia de prensa encabezada por la coordinadora de CRESTA, Valeria Guido, junto a la vicerrectora académica de la UPSO, María Claudia Dietz, y la decana de la Facultad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Alexia Postemsky, las propuestas que estarán disponibles en Tres Arroyos en 2026.

La oferta incluye la Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de la Programación y la Tecnicatura en Emprendimientos Logísticos, que además permitirá a los estudiantes obtener, al finalizar el primer año, el título intermedio de Diplomado Universitario en Operaciones Logísticas.

Ambas propuestas se inscriben dentro de la estrategia de la UPSO y el CRESTA de fortalecer la formación tecnológica y en logística, áreas consideradas claves para el desarrollo regional.

Las carreras se dictarán en modalidad combinada: en el caso de Tecnologías de la Programación, se prevén encuentros virtuales sincrónicos complementados con clases presenciales, mientras que Emprendimientos Logísticos será de cursada principalmente presencial.

Se trata de propuestas gratuitas que contarán, además, con la posibilidad de acceder a distintos programas de becas de manutención, transporte y alojamiento ofrecidos por la UPSO.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 1° de octubre hasta el 20 de febrero de 2026 a través de la página web de la UPSO.

Los interesados deberán presentar DNI y certificado de estudios secundarios completos o en trámite. También podrán inscribirse personas mayores de 25 años sin título medio, en el marco de lo establecido por la Ley de Educación Superior.

Desde las instituciones destacaron que estas propuestas reafirman el compromiso con la educación pública de calidad, como motor para seguir construyendo oportunidades de formación, desarrollo personal y crecimiento para toda la comunidad.

