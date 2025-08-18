CRESTA y UTN presentan un nuevo curso

18 agosto, 2025 0

Desde el CRESTA y en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), se comunicó el lanzamiento de un curso de extensión Gestión Comercial, destinado a personas mayores de 18 años que se desempeñen en el rubro o estén en búsqueda de su primera salida laboral.

La capacitación, con modalidad semipresencial, tiene el objetivo de brindar herramientas esenciales en atención al cliente, técnicas de venta, marketing y fidelización de clientes. El programa incluye cuatro clases presenciales y una clase virtual, además de una evaluación final y entrega de certificados.

Fechas y horarios:

Clases presenciales en CRESTA (4 horas cada una):

Jueves 4/9, de 13 a 17 h

Viernes 5/9, de 8 a 12 h

Jueves 11/9, de 13 a 17 h

Viernes 12/9, de 8 a 12 h

Clase virtual (2 horas, desde cualquier lugar):

Martes 9/9, de 13 a 15 h

Con un arancel de $100.000, esta propuesta forma parte del compromiso de CRESTA y UTN con el fortalecimiento de las competencias laborales y el desarrollo profesional de la comunidad.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/MtoKcWRTiWUEKWPs9

Más información sobre el curso, el programa y los contenidos: https://cresta.edu.ar/capacitacion-laboral-en-gestion-comercial-una-nueva-propuesta-de-cresta-y-utn/

Volver