Crimen de Tomás: “Fue una cacería humana”, dijo el abogado Rodríguez Díaz

3 enero, 2024

Mientras avanza la investigación por el crimen en Santa Teresita, detuvieron a un nuevo sospechoso por el homicidio de Tomás Valentín Tello Ferreyra, de 18 años. De esta manera, son 10 los aprehendidos hasta el momento. Así lo confirmó a LU 24 el Dr. Adrián Rodríguez Díaz, abogado de la familia de la víctima, quien adelantó que “en horas de la madrugada se negó a declarar”.

En tanto, los restantes tres aprehendidos eran indagados por el fiscal Pablo Gamaleri en la sede judicial de la localidad balnearia de Mar de Ajó.

Rodríguez Díaz dijo que “fui contactado junto al Dr. Miguel Ángel Pierri para patrocinar a la madre de Tomás en la causa. También estamos en conversaciones con el papá porque la intención es acompañar a la familia y asegurar condenas para esta gente”.

En tanto, destacó que el fiscal “está haciendo un trabajo ejemplar, prácticamente no duerme”.

“Ahora tenemos la posibilidad de identificar a algunas personas más. Lo que pasó con Tomás fue una cacería humana y nosotros estamos haciendo una cacería judicial”, afirmó.

La hipótesis principal refiere a una venganza, tras una discusión ocurrida en una fiesta días pasados entre los mismos protagonistas.

“Tomás le sugirió a quien la organizó que no los dejara entrar, particularmente a quienes venían de Morón, porque estaban muy alcoholizados, son complicados y vamos a tener problemas”, contó.

“No sabemos cómo entra a la fiesta uno de los detenidos que extravió su DNI y Tomás, un chico de 18 años trabajador con buenas intenciones, trata de contactar a esta gente por intermedio de terceros, para devolver el documento. Así las cosas, le dice a la mamá que no los podía ubicar él ya que son complicados y le pide que le haga el favor de devolvérselo, algo que nunca pasó”, relató.

“Lamentablemente en horas de la madrugada del 1 de enero se desencadenan los hechos que pudimos ver por todos lados con una violencia inédita ya que Santa Teresita es una costa familiar”, agregó.

“Tiene una herida cortopunzante en línea media de tórax con laceración de aurícula derecha que genera taponamiento cardíaco lo cual provoca la muerte”, remarcó el estudio practicado al cuerpo de la víctima fatal.

De todas maneras, aún se trataba de establecer si el arma utilizada para el crimen fue una tijera o una sevillana. “Aun no tenemos la certeza”, expresó.

Los restos del joven de 18 años asesinado de una puñalada en el pecho la ser atacado por una patota en Santa Teresita, fueron inhumados en el cementerio de Mar de Ajó luego de que el cortejo fúnebre del que participaron centenares de vecinos y amigos se trasladó desde la casa de sepelios y se detuvo frente al domicilio de la víctima.

