Crisis económica en el Hospital: Nuevo Director Administrativo desde Abril. Desplazaron a Huertas

26 marzo, 2026 991

Una decisión de fondo tomó el intendente Pablo Garate para tratar de dar un fuerte golpe de timón a la economía del Centro Municipal de Salud: será relevado el actual administrador Pablo Huertas y propondrán en su reemplazo al Cdr. Juan Cruz López, oriundo de Benito Juarez.

López tiene aquilatados antecedentes en la administración pública, supo trabajar en organismos del Gobierno Provincial de primer nivel y actualmente está a cargo de la agencia Benito Juárez de ARBA, donde vive con su familia.

Es militante activo peronista, no tiene la mejor relación con Julio Marini, el intendente juarense, y es presidente de una de las instituciones tradicionalistas más activas y representativas del medio: El Centro Folklórico El Sombrerito.

Pablo Huertas es el actual administrador del Hospital Pirovano y se desconoce si se le asignará otra actividad en el nosocomio.

Se sabe que el Centro Municipal de Salud Dr. Ignacio Pirovano atraviesa momentos de economía difíciles y se necesita reorganizar, optimizando los recursos y bajando los gastos posibles.

Recientemente fueron “invitados” a jubilarse, de manera sorpresiva, profesionales y no profesionales de alta experiencia, por edad avanzada, y sobrados antecedentes ultra positivos, quedando inclusive cargos descubiertos, pero había que bajar los costos.

Antes de llegar al nuevo administrador, ofrecieron el cargo al ex concejal de Juntos por el Cambio el Cdr. Yaya Rossi y al ex funcionario vecinalista Cdr. Ariel Sánchez, quienes no aceptaron el convite.

Ahora tienen la esperanza montada en la experiencia en organismos públicos de trascendencia de Juan Cruz López, quien en su red social Facebook, tiene como primer amigo a Pablo Garate.

Ahora, por tratarse de organismos descentralizados, la designación definitiva de los directores pasa por la consideración del Concejo Deliberante.

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