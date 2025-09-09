Crisis laboral: Otra vez la incertidumbre toca la puerta en Frigorífico Anselmo

9 septiembre, 2025 0

Gran parte del personal del Frigorífico Anselmo tomó hoy la determinación de no concurrir a trabajar.

El viernes no cobraron la quincena, y las expectativas son inciertas.

Mes a mes se genera un panorama distinto que pone en riesgo la fuente de trabajo de un centenar de empleados.

Hoy a las 6 de la mañana todo era oscuridad y silencio. La única luz encendida es la de la casilla de seguridad.

Una fuente sindical dijo que el gremio les recomendó hacer una pausa y no concurrir hoy hasta que la cuestión acare.

El viernes no pagaron la quincena y hay molestia. Sólo se hacían tareas de mantenimiento y orden, porque no hay materia prima. Otro tema: está a punto de vencer la factura de electricidad que es varias decenas millonaria.

La carnicería está vacía, por lo que no se abre y tampoco hay muchos elementos de limpieza.

Hoy harán una pausa y esperaran novedades del Sindicato de la Carne que pondrá proa hacia los directivos de la empresa, lo que ayer, no contestaban los teléfonos con los cuales la comunicación días atrás era frecuente.

Volver