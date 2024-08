Crisis textil: El municipio de Las Flores ya cosecha 400 desempleados

El drama económico que golpea a los trabajadores genera suma preocupación, especialmente, en los municipios bonaerenses del interior, donde el impacto ya empezó a hacer estragos. Es el caso de Las Flores, donde por la crisis de la industria textil, unos 400 vecinos quedaron desempleados.

En ese municipio se radican firmas de confección de indumentaria deportiva como camisetas y calzado, pero ahora los empresarios traerán los productos directamente desde Brasil.

“Pega fuertemente en los sectores de indumentaria y calzado que son dos actividades importantes en Las Flores. En lo que va del año se perdieron entre 350 y 400 puestos laborales”, dijo el intendente de esa localidad, Alberto Gelené.

Una de las firmas, la de calzado “está en su mínima expresión”, describió Gelené en Todo Provincial y señaló que eso se debe a “una fuerte caída del consumo y una apertura de las importaciones”.

“Las empresas hacen previsiones con mucho tiempo de anticipación y para la próxima temporada están contemplando una programación de importaciones por lo que no se genera demanda de confección en el país”, lamentó.

El golpe, marcó el intendente, trae consecuencias colaterales en otros sectores de la localidad, donde viven unos 30 mil habitantes: “La recesión y la pérdida del poder adquisitivo del salario también está provocando cierre de comercios. Es todo una cadena”.

“Veo muy preocupadas a las pymes porque no sabe cómo podrán sostener su actividad y están apelando a la descapitalización”, dijo, al tiempo que aseguró que “la situación puede tornarse cada vez más complicada”.

Finalmente, postuló que desde la Comuna “tenemos que estar al lado de los vecinos para garantizar las necesidades básicas como salud, alimentos y garantizar servicios, aunque no es fácil; estamos muy preocupados”.

