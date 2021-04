Cristian Camus: “la Cámara Económica tiene gente enquistada pero está acéfala”

14 abril, 2021

El comerciante Cristian Camus, propietario de la casa de repuestos de automotor de su mismo nombre, dialogó con LU 24 en torno al movimiento del local, pero también acerca de su interés por la política local y por la actividad empresarial en el marco de la Cámara Económica. En este aspecto, sus definiciones fueron fuertes y concretas: “es una organización donde hay gente enquistada desde hace tiempo pero está acéfala. Hay que mirar más allá de los comerciantes del centro”.

Respecto al movimiento en su comercio, indicó que “ha sido un año bastante bueno, con sus altibajos, quizá falta un poco de mercadería y hay algo de suba de precios, pero es lo normal en estos meses de marzo y abril. Y parece que hay cosas que no siguen una lógica: cuando los autos circularon menos, la gente se ocupó más de ellos. Y nos pasó algo parecido a las ferreterías, casas de construcción, tuvimos más movimiento y cerramos un 2020 bueno. Ahora no sabemos qué nos deparará este nuevo período”.

“Las distancias se alargaron y los tiempos se acortaron, además mucha gente no puede comprar un auto cero kilómetro entonces se venden más repuestos”, confió Camus, que además repasó su trayectoria comercial de 23 años, desde que se inició con un lubricentro.

La política y la Cámara Económica

“Siempre me gustó la política pero nunca estuve metido de lleno como ahora; si puedo volcar algo de mi experiencia, entiendo que voy por el camino correcto porque nunca fui de saltearme pasos”, admitió por otra parte, al tiempo que no descartó ser candidato a concejal. “No oculto que me gustaría y que he tenido propuestas”, aseguró.

“Hay gente que piensa distinto pero viene muy de abajo y con su trabajo y esfuerzo puede darle otra impronta a la política”, determinó. Y al mismo tiempo, advirtió que está interesado en el funcionamiento de la Cámara Económica a la que consideró “acéfala de hace mucho tiempo aunque tiene a gente enquistada ahí desde hace mucho. No hay claridad, sólo publicidad barata todo el tiempo, pero no se hace nada por los problemas que vienen pasando los comerciantes en todo este último período. Necesitamos algo superador, saber la realidad de los comercios, que no se terminan en el centro. Hay líneas de pensamiento nuevas, de gente que quiere hacer las cosas bien”, concluyó.

