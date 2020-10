Cristian Camus: “vemos que la Cámara Económica no ha sido clara y transparente para los comercios que están cerrados”

30 octubre, 2020 Leido: 335

Cristian Camus, representante del comercio Camus Repuestos, habló con LU 24, luego de haber realizado declaraciones públicas en las redes sociales, donde manifestó su descontento con la gestión actual de la Cámara Económica de Tres Arroyos, diciendo en este sentido que “ellos tienen que trabajar para y por los comercios, no para quedar bien”.

Camus atribuye que hay cierto acercamiento de la Cámara Económica con el Movimiento Vecinal, a lo que se refirió: “hemos venido sufriendo de parte de la Cámara Económica algunos desaires como comerciantes y en estos últimos días se ha presentado un poco más porque vemos que no van de la mano con los comerciantes, sino que van con las decisiones que tome hoy el vecinalismo”.

Entre las situaciones que le generan molestias, explicó que “abren determinados rubros, hasta las 21 horas. El tema de los gimnasios, las peluquerías, hay muchas cosas que se tendrían que rever y tratar de otra manera”. “Hoy a ellos no les preocupa el comercio en general, sino hoy los gimnasios estarían representados de otra manera, las peluquerías lo mismo. Uno se tiene que poner en el lugar de cada uno”, agregó.

“La pandemia ha hecho estragos en Tres Arroyos, pero tampoco es porque los negocios de ésta índole estén abiertos. Es bastante preocupante como están tratando el tema”, dijo Camus, indicando además que “vemos que la Cámara Económica no ha sido clara y transparente para los comercios que hoy están cerrados, no han dado soluciones y tampoco han asesorado como tenían que asesorar. Van a destiempo de las necesidades”.

“Uno puede o no estar de acuerdo, pero no te podes sentir representado cuando alguien solo defiende sus intereses o para quedar bien con el gobierno de turno. Ellos están para representarnos no para quedar bien”, disparó.

“Siempre hay que estar del lado del comerciante. La Cámara Económica es hoy un anexo más del vecinalismo, yo no tengo nada en contra del vecinalismo o el presidente de la Cámara Económica, soy realista y los comerciantes necesitamos trabajar y que nos defiendan”, sostuvo, mientras que finalizó diciendo que “estamos esperando que los miembros de esta Cámara se pongan a la cabeza de los problemas de los comercios y que hagan algo para que puedan reabrir lo antes posible”.

Volver