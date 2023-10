Cristian Lagrecca: “El Teatro Municipal es privado”

El candidato a Consejero Escolar en la lista de Unión por la Patria, Cristian Lagrecca, visitó LU 24 y dijo que en este momento de la campaña electoral “estamos tratando de escuchar a la gente para que llegado el momento, y ocupar ese cargo, ver que se puede hacer, desde nuestro lugar siempre decimos que hay que hablar desde la transparencia”.

“No se entiende que si recibimos el Fondo de Financiamiento Educativo, a mitad de año, no se cuenten con los recursos necesarios: no hay papel higiénico, no hay lavandina”, reclamó.

“A veces cuesta, desde un lugar como oposición, que entiendan que uno está atado de pies y manos y no puede hacer mucho pero nos preguntamos siempre que pasa con ese Fondo; nunca nos han dado respuesta ante los reclamos pero llegado el momento tendremos que tener una charla para transparentar hacia dónde va, por qué no alcanza”.

“Hay necesidades en las Cooperadoras, en la alimentación, en infraestructura, son muchas cosas que hace años vienen sucediendo y nuestra función es estar junto a Pablo y apoyar a todas las instituciones”, afirmó.

“El Teatro Municipal es privado”

Consultado sobre su visión del aspecto cultural actual, Lagrecca dijo, desde su punto de vista, que en su sector político hay “una escucha activa con los grandes productores independientes y con los artistas locales para que tengan la posibilidad de tener una agenda cultural en todo el distrito: en las localidades, para que en todo el año haya actividad”

“Tenemos un abanico de artistas que han ido afuera a representar a Tres Arroyos y muchas veces no se les da importancia acá”, agregó y sostuvo “no tenemos un teatro para llevar a los espectadores, hay un teatro que lleva el nombre de Teatro Municipal pero es privado, por lo que genera muchas veces disconformidad para poder trabajar libremente” “Me parece que es hora de darle esa valoración, ese respeto a nuestros artistas, ya que Tres Arroyos ha crecido muchísimo, pero nunca tuvo una gestión cultural”, dijo.

“Creo que es momento de cambio, de pensar en algo nuevo, de no atacar sin conocer las propuestas, creo que durante 20 años tenemos pruebas de lo que se hizo y lo que se ha prometido, pero, reitero, hay una necesidad de la gente de un cambio”.

