Cristian Ruiz fue elegido secretario de innovación y formación política en la juventud radical de la sexta sección

22 mayo, 2021 Leido: 18

Este sábado se desarrolló de manera virtual, acompañado por legisladores provinciales, nacionales y con más de 100 militantes, el recambio de autoridades de la Juventud Radical de la Sexta Sección Electoral, la misma compuesta por 22 distritos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. En el marco de esta renovación, surge la lista de consenso que representaran al radicalismo juvenil durante los próximos dos años.



“Es un orgullo que me hayan elegido y que valoren el trabajo que venimos haciendo como juventud. Para la JR de Tres Arroyos es un gran desafío y vamos a trabajar para estar presentes y colaborar con todos los jóvenes de la Sexta Sección Electoral. Se acerca un desafío muy importante para el radicalismo y para los jóvenes: las elecciones de este año”, destacó Ruiz.

“Tenemos que estar a la altura. Los vecinos necesitan renovar la confianza en la política y esto se puede lograr levantando los valores, el dialogo, trabajando y respetando las realidades que se viven. Tenemos que trabajar para contener y generar beneficios a toda la comunidad”.

“Vamos a trabajar y acompañar desde la formación y la innovación de acciones para que más jóvenes integren las listas, ya no somos los pibes de la juventud que pintan paredes y reparten boletas, somos jóvenes que estamos en la participación política diaria, con vocación de poder, pero mucho más con vocación de servicio y queremos tener más representantes ya que nuestra mirada le puede aportar muchísimo a la política actual, no somos solo el futuro, somos el presente”, concluyó.

La lista completa para el periodo 2021-2023 será:

Presidente: Francisco Richón (Laprida)

Vice Presidenta 1: Catherine González (Salliqueló)

Vice Presidente 2: Mateo Oliver (Daireaux)

Secretaria General: Enerina Masson (Bahía Blanca)

Secretario Adjunto: Iván López (Punta Alta)

Tesorero: Matias Molina (Dorrego)

Secretaría de Innovación y Formación Política: Cristian Ruiz (Tres Arroyos)

Secretaría de Educación: Manuel Castro (Torquinst)

Secretaría de Género y Diversidades: Macarena Menn (Villarino)

Secretaría de Salud Pública y Desarrollo Social: Micaela Franz (Saavedra)

Convencional Titular: Oriana Garcia (Tres Lomas)

Convencional Suplente: Ángeles Usovich (Villarino)

