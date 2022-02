Cristian Ruiz, sobre el Instituto Secundario Claromecó: “Está el deseo de quedarse con el SUM”

23 febrero, 2022 Leido: 40

Cristian Ruiz, concejal de Juntos y ex consejero escolar, confirmó que en la Comisión Extraordinaria de Hacienda que se concretó ayer, la Asociación Cultural y Educativa de Claromecó planteó el deseo de estatizar las cuatro parcelas que corresponden al Instituto Secundario Claromecó, pero no así el SUM que se encuentra actualmente en construcción, lo cual podría significar un aplazo en tiempos administrativos, de no menos dos años.



“Se concretó una Comisión Extraordinaria de Hacienda para escuchar a la Asociacion Cultural y Educativa de Claromecó. Buscamos ver cómo seguíamos trabajando con la ordenanza que presentamos desde nuestro bloque en cuanto a la donación de la Inspección General de Propiedades para que la estatización de la Escuela pueda avanzar”, dijo.

“Acá hay una cuestión que la Asociacion plantea, es el deseo de quedarse con la parte del SUM que está en construcción y que todo lo demás pase a la órbita de provincia. Ese es un deseo que tiene la comunidad y se reconoce por el esfuerzo y trabajo que han puesto muchos vecinos”, afirmó.

Ruiz explicó que son cuatro parcelas las que conforman el inmueble en cuestión, las cuales, en un principio, deberían ser cedidas a la administración de la provincia de Buenos Aires. “La Dirección de Escuelas solicita que todos los terrenos sean trasladadas desde el Municipio, derogando la ordenanza actual, y que este le ceda las tierras a provincia, indicando que la estatización debería avanzar con ese proceso”.

“Esto es lo que llegó el 1 de diciembre en el expediente, el jefe regional, Rinaldi, el 16 o 17 de febrero tomó conocimiento y lo reclamó al Consejo Escolar y a los bloques del HCD, solicitando una respuesta, que al tratarse de terrenos, debe pasar por el Concejo Deliberante”, recordó.

“Nosotros nos enteramos que la presidenta del Consejo Escolar mandó una nota en respuesta a ese expediente, el 18 de febrero, solicitando la excepción de esos terrenos. En base a eso, nosotros vamos a esperar una respuesta y dialogar para tener una acción inmediata. Hoy el SUM está atravesando tres de las cuatro parcelas, por eso surgen estas ambigüedades”, destacó.

“Entendiendo la urgencia de la escuela, siempre están en déficit por las cargas sociales y demás, esto va a llevar un proceso de 2 o 3 años, y por ese trámite administrativo corre riesgo la estatización. Pero entendemos que hay otras instituciones que han pasado por lo mismo y están con la problemática hace 20 años, nosotros creemos que en dos o tres lo deberíamos resolver, pero nunca se sabe”, manifestó.

“La idea, y todos coincidíamos, es que tiene que avanzar la estatización, y a esto se le sumaría todos los beneficios de pasar a la órbita de lo público”, finalizó.

Volver