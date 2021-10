Cristian Saint Denis y su experiencia en el manejo de maquinaria vial

6 octubre, 2021

Ayer fue el día del trabajador vial, en consonancia con el Día del Camino. Y Cristian Saint Denis, tresarroyense, es un fiel exponente de la actividad ya que comanda una máquina del Ente Vial Descentralizado en la zona de La Sortija, donde de lunes a viernes vive solo en una casilla y recién el fin de semana se reencuentra con su familia. “Me encargo del mantenimiento del camino, a veces según su estado es una pasadita y otras un trabajo más profundo; el clima es un factor que incide, tanto la sequía como el exceso de lluvia no son buenos”, aseguró.

Maneja una Caterpillar de 190 caballos, “de tamaño mediano a grande”, que aprendió a conducir “mirando a mis compañeros. Yo trabajaba en el taller de Vial, y era algo que me gustaba, preguntaba sobre el manejo y fui aprendiendo, sobre todo con coraje”.

Su tarea se inicia a las 6 de la mañana, a las 13 puede tomar un descanso para almorzar y desde las 14 retoma hasta las 19, 19.30, para luego cargar gasoil y finalizar la jornada a las 20. Y la vida en la casilla se hace más llevadera cuando se comparte la comida en algún campo, según contó. “No paramos en campos donde no hay nadie, y hay algunos donde te invitan a comer. Y aunque no todos los días son iguales, siempre hay alguna tarea con la que entretenerse”, concluyó.

