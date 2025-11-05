Cristina no volverá a cobrar la pensión de Néstor y ANSES le pedirá devoluciones

La jueza federal Karina Alonso Candis rechazó el pedido de medida cautelar presentado por Cristina Fernández de Kirchner para que se le restablezca de manera anticipada la asignación mensual vitalicia que percibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner, beneficio que había sido suspendido por la ANSES.

El Gobierno, mediante una decisión del ente previsional, que depende del Ministerio de Capital Humano, le reclamará a la expresidente que reintegre lo cobrado con anterioridad: se estima que la suma estaría en el orden de los mil millones de pesos.

Con información de Infobae

