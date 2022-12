Cristina Kirchner habló tras conocerse la condena

6 diciembre, 2022

Luego de ser condenada en primera instancia a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, la vicepresidenta Cristina Kirchner dio una dura respuesta en la que calificó de “mafia” y “Estado paralelo” a un conjunto de jueces federales y directivos del Grupo Clarín, a quienes acusó de ser los responsables de su condena.

Además, según informa el portal Infocielo, adelantó que no se presentará a ningún cargo en las próximas elecciones de 2023, por lo que no preservaría sus fueros y podría ser detenida: “No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de representar que la maltraten en una campaña electoral”, expresó.

“Así que Sr. Magnetto va a poder dar la orden de que me metan presa. No voy a ser candidata a nada. No voy a hacer esbirra de nadie. Mafia y Estado paralelo, eso es lo que está pasando en Argentina y eso es lo que me condenó. Esto es lo que querían. Me van a poder meter presa, eso sí, siempre y cuando a algunos Caputos de la vida no financien otra banda para que me peguen un tiro, que eso es lo que usted quiere”, concluyó.



