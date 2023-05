Cristina Kirchner ratificó que no será candidata en las elecciones

16 mayo, 2023

La vicepresidenta Cristina Kirchner ratificó que no será candidata en las próximas elecciones, a través de una carta en la que justificó su decisión en la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia confirme la condena en su contra a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.

La dos veces presidenta se basó, además, en los recientes fallos de la Corte en relación a la suspensión de las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán, “a tan sólo 72hs del comienzo de la veda electoral y con un claro objetivo político: perjudicar al peronismo y tapar sus propios delitos”, expresó.

“Cuando hablé de proscripción en diciembre de 2022, no era en ejercicio de artes adivinatorias, sino con la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando. Así como tres personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el Peronismo pueda participar del proceso democrático, o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida”, interpretó Cristina Kirchner.

En esa dirección, la mandataria sostuvo su condición de proscripta, y señaló: “No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón.”

En la larga misiva, Cristina Kirchner repasó los ejes de sus últimas intervenciones públicas en torno a la política económica, el endeudamiento del gobierno de la alianza Cambiemos, la renegociación del Acuerdo con el FMI, y el programa que impone “y dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina”.

“En este marco de brutal endeudamiento en dólares, el carácter bimonetario de la economía argentina, que se suma a la ya histórica restricción externa y a la compulsión por la formación de activos en dólares en el exterior, inevitablemente coloca en rojo la cuenta corriente de nuestro país que, ante la escasez de dólares, siempre termina con la inflación descontrolada, corridas cambiarias contra la moneda nacional, devaluación y más inflación”, afirmó.

El anuncio categórico de Cristina Kirchner se dio a conocer pocos minutos después del cierre del Congreso que el PJ nacional realizó en el estadio de Ferro, donde sus más de novecientos congresales clamaron una vez más por su candidatura a presidenta.

En éste, el peronismo comenzó a intentar ordenar la interna que dirime el Frente de Todos en relación a si define sus candidaturas con unas PASO o no. Hasta el momento, los candidatos oficialistas confirmados son: Agustín Rossi, Daniel Scioli y Juan Grabois; a la vez que se conocen las intenciones de Wado de Pedro y Sergio Massa. (infocielo.com)

