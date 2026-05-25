Cristina Marconi: “el comercio vive una realidad difícil, pero hay que aguantar”

25 mayo, 2026 0

Cristina Marconi, propietaria de Verde Limón, opinó a través de LU 24 sobre el estado actual del comercio en Tres Arroyos, ante el momento económico que atraviesa el país, y dijo que “no escapa a nadie que estamos en una realidad difícil, con caída de salarios y demás, pero sin duda es porque también en cierto modo cambiaron las formas, pero hoy hay que pasar el invierno y aguantar”.

“Ahora tenemos las promociones de los bancos que todos aprovechamos, ya que toda la gente busca su financiamiento, las cuotas sin interés; es como ir pactando el día a día”.

Respecto a la competencia que significan las ventas On-Line, Marconi dijo que “son importantes, pero ya está pasando lo que fue el boom porque lo tradicional al menos en lo mío es probarte, mirar, comprar; e incluso me ha pasado que compran sin ver, pero dificulta la competencia porque lo nacional es mejor, pero hay que sumarle los impuestos, el alquiler, entre otros gastos, que son un problema”.

“No estamos preparados para competir con esos precios, porque el alquiler es caro; las obras sociales nos cuestan, pero estamos todos inmersos en salir adelante, aunque tengamos los artículos importados mucho mas baratos, los que han bajado incluso de valor para poder competir, creo que debemos tener una adaptación, agudizar el ingenio todos los días”, afirmó.

“Creo que los comerciantes, para seguir vigentes, ante esta venta digital y redes sociales, deben trabajar con cautela, no comprar por comprar; estar atentos, tratar de ir pasando, sin grandes inversiones y esperar, estamos todos iguales, en cualquier rubro, creo que todos se están cuidando y priorizando lo real, lo que necesitan; yo estoy casi de cumplir 40 años de ser comerciante y veo como ha cambiado tanto el mercado, aunque el negocio es una comunidad, un lugar de charlas”, concluyó.

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