Cristina Marconi: “las ventas por el Día de la Madre no fueron malas”

La propietaria del comercio Verde Limón, Cristina Marconi, expresó que “las ventas por el Día de la Madre no fueron malas” aunque aclaró que “ya estamos acostumbrados a que ahora es la mitad de lo del año pasado”.

En diálogo con LU 24, consideró que “sabemos que esto va a ser largo y tratamos de ponerle lo mejor”.

Recordó que “hemos pasado por diferentes etapas: estar cerrados, tener por delivery, hubo un tiempo que reflotó y ahora volvió a caer un poquito; se levantó en el Día de la Madre, y así vamos con una total incertidumbre y adaptándonos a las circunstancias”.

“Las ventas por el Día de la Madre no fueron malas, son fechas que la gente siempre compra, que asiste dentro de lo que puede. Los dos o tres días previos fueron buenos, por supuesto, ya estamos acostumbrados a que ahora es la mitad de lo del año pasado”, expresó.

Sobre el servicio de delivery, manifestó que “creo que es algo que llegó para sumar pero en mi caso mis clientas son amigas que van a pasar un rato y necesitan una ayuda personalizada”.

También explicó que hubo “mucho aumento” de los precios al tiempo que indicó que “propietarios e inquilinos se han tratado de adaptar, en mi caso fueron muy considerados”, dijo. “Se hace difícil tener un comercio en el centro y hay que reinventarse permanentemente”, agregó.

Finalmente, hizo hincapié en que “mi negocio no entra nadie si no tiene barbijo, yo creo que está incorporado, no veo a nadie sin usarlo en el centro”, finalizó.

