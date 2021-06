Cristina Marconi: “somos esenciales porque mucha gente vive de lo que genera el comercio”

2 junio, 2021 Leido: 343

Cristina Marconi, propietaria del local de indumentaria Verde Limón, expresó su preocupación hoy por la situación que atraviesan los comercios no esenciales en la pandemia. “No es esencial comprar una prenda, pero sí es esencial que trabajemos porque hay gente que vive y que come de esto. El comercio aporta mucho a la economía de la ciudad”, reflexionó, y agradeció el acompañamiento de la clientela que es fiel al local desde hace 35 años.

“Pero hemos tenido que reinventarnos; uno de nuestros fuertes es la noche y fiestas, que por supuesto ahora no se vende. Y por más que hemos intentado vender online, muchas de nuestras clientas son señoras que difícilmente se compren una prenda sin probársela”, admitió.

“Está en cada uno la forma de reinventarse, pero no es nada sencillo. No obstante, siempre he tenido la misma mirada, positiva, porque la salud mental es tan importante como lo otro. He visto señoras, niños, madres, que están en su casa mal, esto nos ha afectado a todos. Por eso es fundamental la llegada de las vacunas, a muchos que la han recibido, y a mí misma, nos ha dado gran alegría ser vacunados, más allá de que es necesario seguir cuidándose, seguimos vivos y eso es lo más importante. Por eso, un abrazo inmenso a la gente que perdió a seres que ya no vuelven, y al personal de salud que lo está dejando todo”, concluyó.

