Cristina Marconi y el planteo a Vidal, cara a cara en su negocio

En medio de la recorrida por el centro tresarroyense, Cristina Marconi habló con María Eugenia Vidal, y reseñando lo que fue esa posibilidad, expresó a LU 24 que “me pareció bárbaro poder charlar con ella, le hice un planteo general de la situación de las Pymes, de lo difícil que resulta hoy, hablamos del caso de los embargos de la AFIP, yo soy una de los que me tocó; la vi en la calle, le dije que tenía un comercio de más de treinta años y me dijo de ir a mi negocio, de charlar a solas”.



“Hablamos de jubilaciones, y le dije cuál es el motivo para estar contentas de esta gestión, fui sincera y le dije lo que pienso; me parece que estamos todos en una situación terrible, soy jubilada, aporté toda mi vida y cobro doce mil pesos, al igual que mi marido con treinta años de aportes, me parece que es algo irrisorio y que hay que hacer un mea culpa: le expliqué y prometió tenerlo en cuenta y que va a prestar especial importancia, más allá de su gestión, hoy por hoy es la Gobernadora y le corresponde hacerlo”, concluyó.