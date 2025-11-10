Cristina Marconi y su visión de como viene la demanda para las fiestas de egresados

10 noviembre, 2025

La cuenta regresiva para las fiestas de egresados ya comenzó y, como todos los años, la búsqueda del vestido perfecto se convierte en un tema central. En su local del centro, Cristina Marconi, referente de la moda local con su marca Verde Limón, aseguró, en conversación con LU24, que la elección del atuendo “se empieza a pensar desde mucho antes”.

“Las chicas lo piensan durante todo el año. Ayer mismo vendí algo para el año que viene. Es una noche muy importante para toda la familia: van la mamá, la abuela, la hermanita… es un evento compartido”, señaló.

Precios: entre 50 mil y 300 mil pesos

Respecto a los valores, Cristina explicó que hay una amplia variedad: “Tengo vestidos desde 80 mil hasta 300 mil pesos. Todo depende del diseño, las telas o si es confeccionado por modistas. En general, en los comercios los precios están entre 50 y 300 mil pesos”.

A eso se suman los accesorios, el calzado, el peinado y el maquillaje: “Es un conjunto completo, y no es nada barato”, admite, aunque aclara que “cada familia lo hace en la medida que puede”.

Tendencias 2025: azul, verde y mucho brillo

Consultada sobre la moda de esta temporada, Marconi fue contundente: “Este año van los vestidos largos, en tonos azul y verde, y con brillos. Las chicas quieren ponerse todo. Es una fiesta linda, hecha con mucho amor, y hoy tiene más importancia que antes”.

Incluso comparó el auge de las fiestas de egresados con otras celebraciones tradicionales: “Ya casi no se festejan los 15 como antes, y hay pocos casamientos. Entonces el baile de egresados pasó a ocupar ese lugar tan importante, incluso para los padres”.

“Que sean ellas mismas”

Más allá de las modas, Cristina ofrece un consejo que repite cada temporada: “Lo principal es que vayan como son ellas. No pasa por lo que gastes, sino por ser una misma y sentirse cómoda. Es una noche de mucho baile y mucha emoción, tienen que disfrutarla”.

Y agrega con calidez: “Siempre veo chicas que por ahí no llegan, porque es difícil, pero todas terminan teniendo su momento hermoso. Siempre algo van a encontrar. Es mi manera de devolver lo que tanto me da la gente”.

Atención y formas de pago

El local Verde Limón, ubicado en 9 de Julio 87, atiende de 8:30 a 13 y de 16 a 20 horas, también los sábados.

“Aceptamos efectivo, transferencias, tarjetas, débito… todo se conversa. Siempre buscamos una solución para que todas puedan comprar”, comentó.

Antes de despedirse, Cristina agradeció “a toda la gente que siempre acompaña” y a los medios locales por difundir su trabajo.

