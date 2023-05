Cristina: “Me odian, me persiguen y me proscriben porque nunca fui de ellos ni lo voy a ser. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo”.

Ante una multitud que se congregó pese a la lluvia, la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó en Plaza de Mayo un acto por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, en 2003. La acompañaron en el escenario varios de los principales dirigentes del Frente de Todos; entre ellos el ministro de Economía, Sergio Massa; el diputado nacional Máximo Kirchner; el gobernador Axel Kicillof, la gobernadora Alicia Kirchner, y el ministro Wado De Pedro. Cristina habló ante una Plaza de Mayo colmada, pero no brindó definiciones electorales

Durante sus primeras palabras no escatimó conceptos para definir distintas situaciones que atraviesa el país, FMI, Macri, La Corte Suprema, .

FMI: Fue un préstamo político y política tiene que ser la solución

“Si nosotros los argentinos y las argentinas no logramos que ese programa que el FMI impone a sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, industrialización e innovación tecnológica, va a ser imposible pagarlo, digan lo que digan. ¿Se creen que lo van a poder pagar únicamente con commodities? No, olvídense, porque además los commodities los regulan los flujos financieros y siempre te acomodan para que sigas debiendo. Fue un préstamo político, y política tiene que ser la solución.Fuimos en 2016 y en 2017 el país que más deuda en dólares tomó. Que cuando no se pudo pagar, pasó lo que pasó. Otra vez el Fondo Monetario Internacional. Pero con un adicional, ya no era un préstamo stand by más o menos normales. No, no, no. Le dieron para que pudiera ganar las elecciones 57 mil millones de dólares, un préstamo inédito, insólito.

Me odian, me persiguen y me proscriben porque nunca fui de ellos ni lo voy a ser. Hagan lo que hagan, me quieran matar o me quieran meter presa, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo”

Casi en el único pasaje en el que hizo referencia al gobierno de Alberto Fernández, la ex jefa de Estado mencionó los cortocircuitos con el Presidente, pero solamente para terminar criticando al líder del PRO: “Todos saben las diferencias que he tenido y tengo y no es necesario explicarlas… Lo dije un 20 de diciembre en La Plata cuando señalé: ‘Va a haber crecimiento, pero ojo cuiden los precios de la economía porque si no se lo van a llevar 4 vivos’. Y pasó, se lo están llevando 4 vivos. Porque Argentina volvió a crecer, porque a pesar de las equivocaciones o diferencias, este gobierno es infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro de Mauricio Macri, no tengo dudas”.

Néstor pagó taca taca la deuda con el FMI

“Néstor decidió junto al compañero Lula Da Silva pagar taca taca la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es ahí cuando el Gobierno recupera el timón de la economía y comienza un proceso de reindustrialización, de inclusión, de valor agregado, de tecnología, de repatriación de científicos e investigadores.

Esa alianza público privada es lo que debemos discutir y no las boludeces que se dicen todos los días en los medios de comunicación. Boludeces. Y perdonen la expresión. No podemos seguir atados a una economía primarizada. No podemos seguir atados a los precios internacionales, a que llueva o a que salga el sol. Necesitamos articular lo público y lo privado para agregar valor e incorporar tecnología”.

La Corte “un mamarracho indigno”:

“Aquella Corte a la que Néstor pidió formalmente se le hiciera juicio político al lado de este mamarracho que tenemos hoy… verdadero mamarracho, indigno; nunca se escucharon y se vieron las cosas, nunca se dijo de ningún miembro de la Corte Suprema de la Nación las cosas que se saben y nos enteramos todos los días. Por favor, los Argentinos se merecen tener una Corte Suprema de Justicia que sea llamada como tal sin ponerse colorados. Se lo pido a todos los partidos políticos. Es la imagen del país, también”.

Pacto Social:

“Hay que volver a renovar el pacto social. Cuando escucho y dicen ‘hay que acabar con el peronismo y el kirchnerismo’. Por favor. Si con ganarle alcanza, ¿por qué tenemos que llegar al exterminio del otro? Y se los digo como parte de una generación que fue devorada en la vorágine de la violencia política. Con hijos y familiares que ni siquiera tienen el derecho de ir a llorar a sus seres queridos en una tumba. No puede haber ningún argentino o argentina de bien que no se oponga a esas prácticas horribles”.

Finalmente agradeció la presencia multitudinaria y aseguró que sin la mano de Dios y la Virgen seguramente ella no estaría hoy junto a ellos”.

