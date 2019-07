Cristina Rodríguez, su presente y el recuerdo de su paso por el Concejo

En contacto con LU 24, la ex concejal María Cristina Rodríguez, habló de su paso durante dos períodos como concejal del justicialismo, y referenció a su vez que durante 42 años trabajó como empleada en el Consejo Escolar de Tres Arroyos.



“Fue una experiencia muy satisfactoria; logramos algunas cosas que presentamos, consensuando y discutiendo, fue un período muy rico del Concejo Deliberante”, dijo quien ocupó una banca entre los años 1995 al 2003.

“Mi papá fue concejal en Tres Arroyos cuando los cargos eran ad-honorem, del 46 al 65; era nativo de Chascomús, pero a los pocos meses sus padres se radicaron acá y siempre se sintió un tresarroyense más”, acotó.

La grieta

“La grieta existió después del ´55, y era entre radicales y peronistas, quienes luego del ´76 y ante la posibilidad de la vuelta de la Democracia al país, consensuaron y permitieron que ello ocurriera”, sostuvo.

Las campañas

“No recuerdo si las campañas eran tan agresivas”, dijo Rodríguez, y sostuvo que “siempre se trató de mostrar que querías hacer, diferenciándose, pero sin agresiones”.

El Concejo

Respecto a la labor legislativa, manifestó que “ nos habíamos abocado a revisar cuestiones que no se habían realizado dentro del seno del Concejo, sobre todo en un tema central de ese momento como lo era la calidad del agua, y otro punto fue el malfuncionamiento de la Planta Depuradora, en la gestión de Aprile”.

Recordó a sus compañeros de bloque: Norma Gaído, Caty Pili, Ricardo Fernández, Chicha Volponi, Daniel Taraborelli, Raúl Guevara, Daniel Sáez, “Pancho” Couso, Guillermo Brajovich y Valentina Pereyra, y dijo también que “era concejal el actual intendente Carlos Sánchez por el vecinalismo, y de los radicales siempre recuerdo a Susy Dibbern, a Arnaldo Guglielmetti y Tato Errazti”.

“Yo sigo trabajando siempre, y no he recibido propuestas de integrar listas desde que dejé el cargo, y no me gustaría volver a legislar, ya que cuando uno trabaja tanto en darle las herramientas al Ejecutivo para que lo haga a travès de las ordenanzas, lo que le gusta es pasar a ejecutar”, sostuvo, y manifestó su apoyo a la lista 6 que encabeza Mercedes Moreno.