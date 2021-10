Cristina Ruiz, madre de dos y mamá del corazón de casi 80 chicos

Cristina Ruiz decidió extender sus brazos de madre y su propia casa para ser, además de la mamá de sus dos hijos de 17 y 9 años, una suerte de mamá del corazón para los 78 chicos que de distintas maneras son acompañados desde el Comedor Payasolidarias, que fundó en su propio domicilio de Jujuy 1042 hace ya varios años. “Para mis hijos fue natural, se fueron sumando a las tareas a diario, involucrándose con el día a día de los otros chicos, porque nunca me fui de casa, entonces terminaron colaborando con las actividades”, contó hoy a LU 24. En los últimos tiempos, además, el comedor incorporó la asistencia a 27 adultos mayores.



El comedor recobró la presencialidad, por lo que unos 48 chicos volvieron a asistir a recibir alimentos pero también otro tipo de propuestas que son tan esenciales como el alimento. “Tenemos talleres, roperito, huerta, apoyo escolar, y todo esto se puede sostener con la colaboración de mucha gente que se ha ido sumando como voluntaria, del grupo Compartiendo que siempre está e hizo las tortas para celebrar el día de la Familia, y también de la ayuda que recibimos en eventos como la Feria de Emprendedores de ayer, donde recibimos alimentos que la gente llevó a manera de entrada”, contó Cristina.

Al mismo tiempo, desde que fundó el comedor, Cristina comenzó a trabajar con las madres de los chicos concurrentes acompañándolas para generar proyectos autosustentables. “A muchas las hemos acompañado brindándoles capacitaciones, insumos para emprendimientos, entre otras cosas, incluso varias que comenzaron haciendo tortas fritas hoy no sólo tienen ventas importantes sino que además pudieron lograr que los chicos dejen de venir al comedor”, aseguró.

“Cuando me voy a descansar a veces desearía que al otro día esté resuelto todo lo que falta, pero me siento muy orgullosa no por mí, sino por los chicos, porque en los años que llevo en el comedor he visto los cambios en ellos, he visto lo importante que es darles herramientas, valores y acompañarlos en esta etapa que es fundamental”, concluyó.

