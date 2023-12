Crítica situación por el aumento de la carne en restaurantes y parrillas

14 diciembre, 2023

La suba en el precio de la carne afectó directamente a los comercios del rubro, como restaurantes y parrillas.

Desde Parador El Colifa, Julio Scarabotti trazó un panorama al respecto, y dijo que “sabíamos que se iba a venir bravo, pero esto no es nuevo, hay cambios todos los días, y el año ha sido difícil, las exigencias han sido difíciles, porque tener todo en regla cuesta”.

“La situación de la carne es muy complicada, pero gracias a Dios tenemos una clientela importante, lo que es un lujo, pero no se sabe de que manera manejarse, yo quiero que el país salga adelante, pero el vecino común, la clase media, el comerciante son los que más afectados están; ya lo vivimos en la época de Macri, me tocaba salir cuando hacia el móvil en LU 24 y cerraban dos o tres negocios”, sostuvo.

“Faltan muchas medidas todavía, no quiero ni pensar lo que va a pasar, es muy difícil y lo lamento y pensar en el futuro, nosotros necesitamos ahora vivir un poquito mejor y no se cuanto se va a poder aguantar”, advirtió.

Sobre los precios, dijo que “hoy tuvieron aumentos de nuevo y mañana dicen que habrá otro, yo creo que hoy para dos personas para una parrilla completa, de 13 a 15 mil peos saldría; creo que habrá que hacer alguna parrilla más chica, por lo que habrá que ver ya que subió todo”.

“Creo que vamos a volver a la época del trueque, a comprar suelto, porque estas medidas son muy duras”, afirmó.

“No es en contra de nadie; es una opinión personal de lo que vengo viviendo todos los días”. Dijo.

