Crítica situación presupuestaria y despidos afectan a las centrales nucleares

12 mayo, 2024

Las centrales nucleares Atucha 1 y 2, junto al reactor Carem, éste último en construcción, no han logrado esquivar la aplanadora del Estado que es la gestión libertaria. Al igual que en otras áreas, el recorte de fondos empuja al sector nuclear a una situación crítica en la que, como advirtió la Comisión Nacional de Energía Atómica, sólo podrían operar hasta junio.

En su comunicado, la Comisión Nacional de Energía Atómica –(CNEA) – advirtió que se encuentra en una situación presupuestaria crítica y que sus grandes proyectos de energía nuclear corren riesgo de ser paralizados.

Del presupuesto total de casi $ 100.000 millones (unos u$s 114 millones), la cuota asignada para el primer trimestre del año sin contabilizar sueldos equivale a $26.337 millones, que la CNEA todavía no pudo cobrar en su totalidad. La CNEA explicó que, al prorrogarse este año el presupuesto del 2023, no se tuvo en cuenta la inflación interanual, por lo que el monto sólo alcanzaría para cubrir los gastos hasta fines de mayo o principios de junio.

Como la CNEA aún no ha recibido las transferencias para hacer el pago a sus proveedores y contratistas, firmas como Nucleoeléctrica Argentina S.A. y el INVAP interrumpieron varios de los frentes de construcción de distintos proyectos nucleares, como el CAREM o el Reactor Argentino RA-10 (Ezeiza), lo que podría derivar en parálisis total.

Despidos

Otra de las consecuencias del desmantelamiento son el tendal de despedidos, a la fecha se contabilizan alrededor de 70 trabajadores (de los 160 que recibieron los telegramas) desafectados de sus tareas. Si bien intervino el Ministerio de Trabajo de la Provincia, dictando una conciliación obligatoria provincial, el gobierno nacional hizo caso omiso y decidió finalizar el contrato de los 70 obreros.

Desde UOCRA advierten que otros 500 trabajadores podrían ser desligados de las obras, con lo cual la cifra de despedidos rondaría los 570 obreros en total, lo que significaría la suspensión total de la construcción del Carem.

“No hay criterio alguno en los recortes presupuestarios”

Ana Julia Aneise, economista (con un magíster en Economía y Derecho del Cambio Climático) e investigadora de Fundar, explica las capacidades y el impacto del parate en las obras del Centro Nuclear Atucha.

“No hay criterio alguno detrás de los recortes presupuestarios, es simplemente hacer lo que sea por reducir el déficit, sin pensar en los costos que ello implica en el corto, mediano y largo plazo. Lo vemos en el recorte al sistema de ciencia y tecnología, a las universidades, en el no pago a las centrales generadoras de energía, cuestiones nodales para el desarrollo de nuestro país y para la atracción de inversiones. No hay evaluación alguna, es un recorte indiscriminado que destruye cosas que después son muy difíciles de reconstruir”, dijo.

Fuente y foto: latecla.info

